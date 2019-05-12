Осторожно, очень много фотографий еды! Куда ехать и что пробовать на гастро-рынках других стран

Последние десятилетия Европу накрыло самой настоящей гастро-волной. Сегодня любой уважающий себя горожанин должен непременно разбираться в степени прожарки, сортах пива и отличать крафтовый бургер от обычного.
Этот новомодный тренд не обошел стороной и Латвию - 2-го февраля в гастрономическом павильоне Рижского Центрального рынка открылся первый в нашей стране по масштабам фуд-корт, с 20-ю различными концептуальными заведениями в одном месте.
Предполагается, что сюда жители столицы и гости города буду приходить не только за хлебом, но и за зрелищем. Так, например, во время 30-ой Рижской недели моды именно здесь были представлены коллекции двух отечественных брендов.
Русский TVNET предлагает познакомиться с еще четырьмя аналогичными площадками, объединившие в себе как стрит-фуд, так и рынки.
ДЕПО (Москва)
"Депо" — проект масштабный, эдакий фуд-корт всех фуд-кортов Москвы. Его открытие официально ждали больше года, ведь освоить 11 000 квадратных метров совсем непросто.
"Депо" расположилось в одном из зданий бывшего Миусского трамвайного парка. Сегодня на его территории работает 140 лавок с едой и напитками, и 75 магазинов со всем чем угодно.
Также здесь есть детская комната, цветочные лавки, сцена, на которой по выходным выступают музыканты и играют диджеи. В будущем обещают кальянную, а на крыше построят летнюю веранду.
Что пробовать: британские пироги и касковое пиво, греческий Kritikos, мидии и 41 соус к ним, легендарные пончики из Тбилиси, щучьи пельмени, семга со свекольной перловкой, бочковой эль, трюфельный бургер, чебуреки с крабом и лангустинами.
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Hala Koszyki (Варшава)
С самого открытия отреставрированного павильона Koszyki тут кипит жизнь: несколько десятков ресторанов и баров, продуктовые лавки, кофейни, книжный и большой супермаркет на нижнем уровне. Красиво, просторно, демократично и разнообразно.
Что пробовать: польскую авторскую кухню.
Balti Jaama Turg (Таллин)
Некогда классический, с запашками, замызганый базар превратился в достойное своего местоположения заведение. Сегодня это некий симбиоз рынка и торгового центра, где местные жители могут не только приобрести все необходимые продукты, но и провести досуг.
Оживленная атмосфера, поп-ап магазины местных дизайнеров, лавки с уличной едой, "хипстерские" кафе, пивоварня и семейный ресторан делают это место главным must have в списке посещений для гастро-туристов в Таллине.
Что пробовать: кофе индонезийских сортов, тайваньские булочки бао, фруктовый батон со спирулиной, мясо от эстонских фермеров, те самые вафли "из детства".
Berlin Village Market (Берлин)
Идея фермерского рынка в центре немецкой столицы принадлежит идеологам барной культуры Берлина, которых знают по всей Германии, как организаторов самых грандиозных и андеграундных вечеринок в самых нестандартных местах города.
В своем новом проекте они решили объединить гастрономический фестиваль, дизайнерский рынок и площадку для музыкально-театральных перформансов. Теперь жители и гости Берлина дегустируют новые сорта немецкого пива и едят бургеры с киноа под треки лучших диджеев клубной столицы Европы.
Что пробовать: все немецкое, вьетнамское и арабское.