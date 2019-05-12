Осторожно, очень много фотографий еды! Куда ехать и что пробовать на гастро-рынках других стран

Этот новомодный тренд не обошел стороной и Латвию - 2-го февраля в гастрономическом павильоне Рижского Центрального рынка открылся первый в нашей стране по масштабам фуд-корт, с 20-ю различными концептуальными заведениями в одном месте.

Предполагается, что сюда жители столицы и гости города буду приходить не только за хлебом, но и за зрелищем. Так, например, во время 30-ой Рижской недели моды именно здесь были представлены коллекции двух отечественных брендов.

Русский TVNET предлагает познакомиться с еще четырьмя аналогичными площадками, объединившие в себе как стрит-фуд, так и рынки.

ДЕПО (Москва)

"Депо" — проект масштабный, эдакий фуд-корт всех фуд-кортов Москвы. Его открытие официально ждали больше года, ведь освоить 11 000 квадратных метров совсем непросто.

"Депо" расположилось в одном из зданий бывшего Миусского трамвайного парка. Сегодня на его территории работает 140 лавок с едой и напитками, и 75 магазинов со всем чем угодно.

Также здесь есть детская комната, цветочные лавки, сцена, на которой по выходным выступают музыканты и играют диджеи. В будущем обещают кальянную, а на крыше построят летнюю веранду.

Что пробовать: британские пироги и касковое пиво, греческий Kritikos, мидии и 41 соус к ним, легендарные пончики из Тбилиси, щучьи пельмени, семга со свекольной перловкой, бочковой эль, трюфельный бургер, чебуреки с крабом и лангустинами.

Hala Koszyki (Варшава)