"Не надо никого убивать": Максим Виторган не оценил шутку Ксении Собчак

Российский режиссер Максим Виторган отправился в Норвегию вместе с латвийским писателем Алексом Дубасом и актером Александром Робаком. Именно на территории архипелага Шпицберген стартовали съемки картины "Отход на север". Звезды стали активно делиться фотографиями на своей Instagram-странице. Ксения Собчак не смогла пройти мимо и пошутила в адрес бывшего супруга.
Журналистка написала под снимком, где мужчины собрались пострелять: "Не надо никого убивать, пожалуйста". На что Максим в ответ посоветовал сделать Ксении подобную татуировку.
Напомним, 37-летняя Ксения Собчак и 46-летним Максимом Виторганом 8 марта заявили, что расстаются. Ранее ходили слухи о романе Ксении и режиссера Константина Богомолова, после чего Виторган устроил драку с предполагаемым соперником. После официального заявления о расставании Ксения стала открыто появляться с Константином на светских мероприятиях.
Съемки водевиля «Умка и Мамонтенок» на Шпицбергене в самом разгаре. Как здорово, что в России вновь снимаются фильмы для сложных подростков! Backstage со съёмок картины вы можете наблюдать в сторис героев, друзья, а пока догадайтесь: кого играют актёры @mvitorgan и @sasha_robak. Какую эпизодическую, но со словами роль доверили мне? Варианты: 1. Украинских браконьеров 2. Добрых полярных охотников 3. Злого мэра Баренцбурга и его приспешников 4. Куропатку, белого медведя и полярную сову Угадавшему / ей мы уже купили приз: моржовый ус. Спасибо продюсерской компании #iceindigo, а так же честь и хвала партнёру по продуктплейсменту #mamontvodka, без которого детское кино невозможно.