"Не надо никого убивать": Максим Виторган не оценил шутку Ксении Собчак

Российский режиссер Максим Виторган отправился в Норвегию вместе с латвийским писателем Алексом Дубасом и актером Александром Робаком. Именно на территории архипелага Шпицберген стартовали съемки картины "Отход на север". Звезды стали активно делиться фотографиями на своей Instagram-странице. Ксения Собчак не смогла пройти мимо и пошутила в адрес бывшего супруга.