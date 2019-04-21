Сборная Латвии по хоккею проведет второй матч против Франции

Сборная Латвии на выездные матчи Euro Hockey Challenge отправилась в составе 25 человек - 14 нападающих, 9 защитников и два вратаря.

В первом матче латыши отыгрались с 0:2 и победили по буллитам со счетом 3:2.

Галерея: Сборная Латвии по хоккею обыграла Францию

После матчей против Франции у Латвии предусмотрены домашние игры - 24 и 25 апреля команда в "Арена Рига" примет сборную России.

В свою очередь проверочные игры для сборной завершатся 3 и 4 мая на выезде против Швейцарии.

Сборная Латвии готовится в чемпионату мира, который с 10 по 26 мая пройдет в Словакии.

Первую игру сборная проведет 11 мая в Братиславе против Австрии.