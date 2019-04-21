Вс, 21.04.2019
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Сборная Латвии по хоккею проведет второй матч против Франции

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Хоккеисты сборной Латвии

ФОТО: Francijas hokeja federācija

Мужская сборная Латвии по хоккею, продолжая готовиться к чемпионату мира, в воскресенье в Гренобле проведет проверочный матч против сборной Франции. Начало игры - в 17:00 по латвийскому времени.

Сборная Латвии на выездные матчи Euro Hockey Challenge отправилась в составе 25 человек - 14 нападающих, 9 защитников и два вратаря.

В первом матче латыши отыгрались с 0:2 и победили по буллитам со счетом 3:2. 

Галерея: Сборная Латвии по хоккею обыграла Францию

После матчей против Франции у Латвии предусмотрены домашние игры - 24 и 25 апреля команда в "Арена Рига" примет сборную России.

В свою очередь проверочные игры для сборной завершатся 3 и 4 мая на выезде против Швейцарии.

Сборная Латвии готовится в чемпионату мира, который с 10 по 26 мая пройдет в Словакии.

Первую игру сборная проведет 11 мая в Братиславе против Австрии.

В подруппе В Латвия встретится также со Швейцарией, Италией, Чехией, Россией, Норвегией и Швецией.

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