Сборная Латвии по хоккею проведет второй матч против Франции

Мужская сборная Латвии по хоккею, продолжая готовиться к чемпионату мира, в воскресенье в Гренобле проведет проверочный матч против сборной Франции. Начало игры - в 17:00 по латвийскому времени.
Сборная Латвии на выездные матчи Euro Hockey Challenge отправилась в составе 25 человек - 14 нападающих, 9 защитников и два вратаря.
В первом матче латыши отыгрались с 0:2 и победили по буллитам со счетом 3:2.
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После матчей против Франции у Латвии предусмотрены домашние игры - 24 и 25 апреля команда в "Арена Рига" примет сборную России.
В свою очередь проверочные игры для сборной завершатся 3 и 4 мая на выезде против Швейцарии.
Сборная Латвии готовится в чемпионату мира, который с 10 по 26 мая пройдет в Словакии.
Первую игру сборная проведет 11 мая в Братиславе против Австрии.
В подруппе В Латвия встретится также со Швейцарией, Италией, Чехией, Россией, Норвегией и Швецией.