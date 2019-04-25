СМИ: Новой невестой Джонни Деппа станет русская танцовщица

Известно, что Полина родом из Санкт-Петербурга и является танцовщицей и хореографом. Вот уже два года девушка проживает в Лос-Анжелесе, где занимается карьерой.

СМИ передают, что пара уже проживает вместе в доме Деппа на бульваре Сансет.

Актера заметили в обществе девушки еще в начале этого года в Белграде. Также в мае 2018, на момент его московских гастролей с группой The Hollywood Vampires, Полина была замечена вместе со звездой.

Подруга девушки рассказала, что Полина познакомилась с Джонни на вечеринке в Лос-Анджелесе.

"Она просто отдыхала на вечеринке и не знала, кто он, когда он подошел, чтобы представиться", - объяснила она.

Подруга уверяет, что Полина даже не догадывалась, что с ней знакомится звезда.

"У него есть юридические проблемы с его бывшей женой. Но есть вот эта красивая, русская танцовщица, которая ничего не хочет и даже не знает, кто он такой. Русские девушки его не знают", - добавила она.

На момент расставания с Эмбер Херд актер не был ни с кем в романтических отношениях.

Источник Daily Mail отметил, что Полина очень милая и заботливая.

"Она очень талантлива. Я уверен, что Джонни нравится, что она занимается своим делом...", - пишет издание.

Источник также сообщил , что пара очень влюблена и актер хочет жениться на Полине: "Полина сказала, что они собираются пожениться, и что он хочет поехать в Россию, чтобы встретиться с ее родителями".

Родители девушки Ирина и Геннадий живут в Санкт-Петербурге.

На данным момент ни Полина Глен, ни Джонни Депп не дают комментариев.

Напомним, Эмбер Херд подала на развод с Деппом в мае 2016 года, заявив, что он "морально и физически" унижал и оскорблял ее. Их развод состоялся в январе 2017 года, когда Херд получил разрешение на развод и 7 миллионов долларов.