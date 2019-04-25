Чт, 25.04.2019
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СМИ: Новой невестой Джонни Деппа станет русская танцовщица

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ФОТО: https://www.instagram.com/johnnydeppofficial/polinaglen/ коллаж Русский TVNET

В СМИ появились сообщения, что американский актер Джонни Депп живет вместе с русской танцовщицей Полиной Глен. Журналисты пишут также о желании 55-летнего актера жениться на 20-летней возлюбленной. Об этом передает издание Daily Mail. 

Известно, что Полина родом из Санкт-Петербурга и является танцовщицей и хореографом. Вот уже два года девушка проживает в Лос-Анжелесе, где занимается карьерой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Live.

Публикация от POLINA GLEN (@polinaglen)

СМИ передают, что пара уже проживает вместе в доме Деппа на бульваре Сансет.

Актера заметили в обществе девушки еще в начале этого года в Белграде. Также в мае 2018, на момент его московских гастролей с группой The Hollywood Vampires, Полина была замечена вместе со звездой.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keep eye on ya 🤪

Публикация от POLINA GLEN (@polinaglen)

Подруга девушки рассказала, что Полина познакомилась с Джонни на вечеринке в Лос-Анджелесе. 

"Она просто отдыхала на вечеринке и не знала, кто он, когда он подошел, чтобы представиться", - объяснила она. 

Подруга уверяет, что Полина даже не догадывалась, что с ней знакомится звезда. 

"У него есть юридические проблемы с его бывшей женой. Но есть вот эта красивая, русская танцовщица, которая ничего не хочет и даже не знает, кто он такой. Русские девушки его не знают", - добавила она. 

На момент расставания с Эмбер Херд актер не был ни с кем в романтических отношениях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My soul belongs to 1930✨ #halloween

Публикация от POLINA GLEN (@polinaglen)

Источник Daily Mail отметил, что Полина очень милая и заботливая.

"Она очень талантлива. Я уверен, что Джонни нравится, что она занимается своим делом...", - пишет издание. 

Источник также сообщил , что пара очень влюблена и актер хочет жениться на Полине: "Полина сказала, что они собираются пожениться, и что он хочет поехать в Россию, чтобы встретиться с ее родителями".

Родители девушки Ирина и Геннадий живут в Санкт-Петербурге.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😈

Публикация от POLINA GLEN (@polinaglen)

На данным момент ни Полина Глен, ни Джонни Депп не дают комментариев. 

Напомним, Эмбер Херд подала на развод с Деппом в мае 2016 года, заявив, что он "морально и физически" унижал и оскорблял ее. Их развод состоялся в январе 2017 года, когда Херд получил разрешение на развод и 7 миллионов долларов.

За последние годы у актера возникла масса проблем. На данный момент, ведутся многочисленные судебные процессы против бывших управляющих делами Деппа. Предполагается, что они растратили большую часть его предполагаемого состояния от гонораров в 650 миллионов долларов (583 миллионов евро). Он также подал иск на 50 миллионов долларов (44,8 миллионов евро) США против Херд.

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#nyc #newyork

Публикация от POLINA GLEN (@polinaglen)

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Публикация от POLINA GLEN (@polinaglen)

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Публикация от POLINA GLEN (@polinaglen)

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