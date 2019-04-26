Девятников рассказал о концерте Курентзиса: "Был абсолютно изуродован двумя блондинками"

Некоторые критики и посетители концертов классической музыки пребывают в шоке от внешнего вида и поведения Курентзиса на сцене. Ведущий рассказал, что один из посетителей концерта, где Теодор дирижировал музыку Прокофьева был в ярости.

"Я не знаю, как правильно исполнять Прокофьева...

Не надо смотреть на дирижера. Надо слушать музыку. Для некоторых - это субститут сексуальных отношений. Они смотрят на дирижера и испытывают какие-то чувства, Не надо этого делать! Дирижер большую часть своей работы проводит до концерта... Надень темные очки...", - отметил Десятников.

Композитор подчеркнул, что Курентзис совершенно естественен в своем поведении на сцене.

"Давайте немедленно вытащим из могилы Гленна Гульда и расстреляем, за то, что ген пел во время своих концертов. Даже во время своих записей...

Своим несносным пением гениальный Гульд уродовал музыку, а Теодор своими движениями не нарушает звуковую среду", - подытожил он.

Леонид Аркадьевич объяснил, что популярность, которой достиг Курентзис стала уже мешать во время посещения его концертов.

"С другой стороны, сеть некоторые издержки, что он стал таким невыносимо популярным. Последний его концерт в Санкт-Петербурге, где он играл Чайковского, а Айлен Притичин был в качестве солиста, был для меня абсолютно изуродован двумя блондинками, которые сидели передо мной и разговаривали с друг другом", - вспомнил он.

Десятников пояснил, что это категория таких девушек, которые "must прийти на концерт Курентзиса".

"Его творчество стало частью престижного культурного потребления. Но с этим ничего нельзя сделать", - отметил он.

Тем не менее, композитор не отрицает гениальности Теодора.

"Он невероятно рациональный музыкант. Он доводит самые сложные и мутные партитуры до невероятной степени прозрачности. В этом заключается его невероятное достоинство как музыканта... А здесь - это просто чистейшая вода, как бы сложна не была эта музыка...", - объяснил он.