В мае в Риге выступит экстравагантная группа

Группа СБПЧ была создана в 2006 году Кириллом Ивановым и дуэтом "Ёлочные игрушки".

"Самое Большое Простое Число" создаёт электронную музыку с грувом и энергией, совмещая несовместимое – пестрый коллаж африканских ритмов, хип-хоповые брейки, фанковая гитара, дискотечный бас, лирический женский бэк-вокал и психоделические проигрыши.

Весной 2018 года вышел альбом "Мы не спали, мы снились", в котором в качестве полноценного участника группы предстала певица и актриса Женя Борзых. Кроме того, к записи альбома были привлечены Надя Грицкевич, Thomas Mraz и Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга.

Концерт состоится в Laska баре - уютным и дружелюбным баром в центре города, куда часто приезжают с концертами зарубежные музыканты, такие как АИГЕЛ, DaKooka, Антоха МС, Telesonic 9000 и многие другие.