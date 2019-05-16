KNAB передал СГД информацию об изъятом в Рижском бюро по развитию туризма алкоголе

В рамках следствия KNAB изъял несколько десятков акцизных товаров без акцизных марок. Следователь разделил материалы соответственно компетенции, поэтому изъятый алкоголь был передан СГД для оценки обстоятельств.

Судя по распространенным антикоррупционным бюро фотографиям, KNAB изъял шампанское, водку и коньяк. Агентство LETA сообщает, что алкоголь был найден на одном из адресов, но не в помещениях RTAB.

5 апреля в отношении должностных лиц RTAB начат уголовный процесс о разбазаривании бюджетных средств, подделке документов и использовании поддельных документов и мошенничестве.

13 мая KNAB провел неотложные уголовно-процессуальные действия, включая более 10 обысков по разным адресам не только в Латвии, но и параллельно в Германии, Швеции и Испании. Изъят большой объем информации, носители данных, акцизные товары без акцизной маркировки. Допрошено несколько десятков человек.

По уголовному делу задержаны два человека, признанных подозреваемыми. Оба они освобождены из-под стражи и в отношении них применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы - запрет занимать определенную должность, выезжать из страны и приближаться к определенным лицам. Как сообщалось, это председатель правления RTAB Вита Ермоловича и руководитель бюро RTAB Инга Приедите.