Мама двоих детей Мадара Кивич восхитила фигурой в купальнике со всех сторон

Супруга эпатажного латвийского музыканта Андриса Кивича и мама двух его дочерей Мадара еще в начале мая открыла летний сезон, опубликовав в соцсетях фото, сделанное на пирсе в Энгуре, на котором продемонстрировала упругую попку в купальнике. Теперь же она решила показать свою подтянутую фигурку со всех сторон.