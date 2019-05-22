Мама двоих детей Мадара Кивич восхитила фигурой в купальнике со всех сторон
Супруга эпатажного латвийского музыканта Андриса Кивича и мама двух его дочерей Мадара еще в начале мая открыла летний сезон, опубликовав в соцсетях фото, сделанное на пирсе в Энгуре, на котором продемонстрировала упругую попку в купальнике. Теперь же она решила показать свою подтянутую фигурку со всех сторон.
На своей страничке в Instagram Мадара Кивич вновь поделилась несколькими фотографиями в купальнике, которые, судя по подписи к ним, являются частью фотосессии на пляже в Энгуре, состоявшейся еще 1 мая. Однако теперь красавица-блондинка предоставила подписчикам возможность рассмотреть ее подтянутую фигуру во всех ракурсах.
"Надо насладиться этими пятью летними днями! Надеемся, не последними в этом году! Снимки были сделаны, когда на улице было +6, и у меня заметна гусиная кожа",
- такими словами сопроводила Мадара свой пост из трех снимков.
Не стоит говорить о том, какое впечатление произвели эти кадры на пользователей Сети. Конечно, сплошной восторг!
Всем известно, что Мадара регулярно занимается спортом и тщательно следит за своей физической формой и фигурой. И результат налицо.
Можно только позавидовать, а лучше - брать пример!
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