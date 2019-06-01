Вступают в силу изменения в торговле кофе и безалкогольными напитками

Эти изменения относятся ко всем коммерсантам, торгующим упомянутыми продуктами, вне зависимости от того, оптовая или розничная это торговля.

Так, с 1 июня кофе, безалкогольные напитки и электронные жидкости любой коммерсант может продавать лишь в случае, если они приобретены у утвержденного держателя склады или упомянутый торговец акцизным товаром сам ввез его из другой страны-участницы ЕС или импортировал.

Это означает, например, что розничный торговец может реализовать кофе, приобретенный у утвержденного держателя склада, или же если торговец сам ввез его из другой страны ЕС или импортировал.

Тех коммерсантов, которые уже продают или только планируют продавать кофе, безалкогольные напитки или электронные жидкости оптом, СГД призывает оценить возможность получить специальное разрешение (лицензию) на деятельность утвержденного держателя склада. Информацию о получении разрешения можно найти на сайте СГД в разделе "Налоги/Акцизный налог/Лицензии и разрешения".

Кроме того, СГД подчеркивает, что утвержденный держатель склада с 1 июня сможет перемещать кофе, безалкогольные напитки и электронные жидкости в режиме отложенного платежа акцизного налога, только если они находятся в его распоряжении.