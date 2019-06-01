Кинопремьеры мая: 7 сериалов на выходные

"Мертв для меня" (Dead to Me)

Это чёрной комедии о дружбе совершенно разных женщин, которые после утраты близких стараются начать новую жизнь. Премьера шоу состоялась 3 мая 2019 года на Netflix.

В ролях: Кристина Эпплгейт, Линда Карделлини, Джеймс Марсден и другие.

"Толя-робот"

Это российская социальная комедийная драма Алексея Нужного от канала ТНТ. Премьера состоялась 20 мая 2019 года. Сериал рассказывает о Толе, который живет в городе Электроугли. У него ампутировали руки и ноги. Спустя некоторое время до него доходит очередь на получение бесплатных бионических протезов, благодаря которым он начинает новую жизнь. Толя пытается покорить сердце любимой девушки, организует ТСЖ, помогает людям и борется с несправедливостью. Своим примером он вдохновляет окружающих его людей, потерявших интерес к жизни.

В ролях: Александр Паль, Азамат Мусагалиев, Маргарита Аброськина, Федор Инсаров (Feduk), Евгений Кулик и другие.

"Чернобыль"

Компания HBO выпустила новый сериал "Чернобыль" (Chernobyl), который повествует о трагической ядерной катастрофе в 1986 в Чернобыле. Большая часть кадров снята в соседней Литве - Вильнюсе, Каунасе и т.д. Премьера состоялась 6 мая 2019 года. Подробнее ЗДЕСЬ.

В ролях: Джаред Харрис, Стеллан Скарсгорд, Эмили Уотсон, Пол Риттер и другие.

"Люцифер"

Четвертый сезон - это не продолжение, а перерождение. Его возродил Netflix. Новый сезон состоит из 10 серий, но как предполагается сверху будет еще 10 серий. В центре сюжета сам Люцифер, который сослан на землю и помогает детективу полиции.

В ролях: Том Эллис, Лорен Джерман, Кевин Алехандро и другие.

"Уловка-22"

Одна из самых значимых премьер мая. Более развернутая экранизация одноименного романа Джозефа Хеллера. Действия разворачиваются в Италии, где американские бомбардировщики проводят самоубийственные миссии, а руководят ими глуповатые начальники.

В ролях: Джордж Клуни, Хью Лови, Кристофер Эббот и другие.

Дрянь

Второй сезон. Это сериал с расчетом на женскую аудиторию, но он может понравиться и мужчинам. Отличный актерский состав заставляет этот сериал играть яркими красками, а оскароносная Оливия Колман и вовсе является его украшением. Это сериал о похождении современных женщин, с отличным юмором и горячим сексом.

В ролях: Фиби Уоллер-Бридж, Хью Скиннер, Сиан Клиффорд, Бретт Гельман, Билл Патерсон, Оливия Колман и другие.

Болотная тварь

Сериал снятый по комиксу DC. Ученый ботаник превратился в жуткое существо, которое живет в болоте. Он также обладает сверхестественными способностями. Пока не известно, появятся ли в сериале другие герои от DC, но по атмосфере сериал неповторим. Мировая премьера состоялась 31 мая 2019 года.