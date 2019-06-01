Декларация исключенного из "Согласия" Росликова: долги больше зарплаты

Росликов в думе занимал должность члена комиссии по приватизации собственности и должность члена комиссии по аренде недвижимости.

Еще Росликов получил зарплату в размере 1725,38 евро в фирме TAKSILV, где занимал должность директора.

Кроме того, он занимал должность члена совета Ordo Security, где зарплату не получал, но в его собственности имеется 672 доли капитала предприятия стоимостью 672 евро.

Росликов также являлся членом правления Apsardzes darbinieku biedrībā, президентом Латвийского профсоюза сферы работников охраны, вице-президентом Латвийского объединенного профсоюза полицейских и руководителем проектов в компании EdVentures. На этих должностях зарплату он не получал.

Росликов в прошлом году задекларировал долговые обязательства в размере 106 050,68 евро.

Как сообщалось, после избрания нового мэра Риги во фракции "Согласия" в Рижской думе произошел раскол, и неясно, сохраняет ли правящая коалиция большинство в думе. Из фракции за грубые нарушения были исключены четыре депутата - вице-мэр Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов.