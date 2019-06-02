Футбол с Владимиром Ивановым: Бульдожья хватка делает "Ригу" снова лидером "Вирслиги"

Матч "Рига" - РФШ ожидался с нетерпением. Как-никак, встречались безоговорочные лидеры первенства и главные фавориты сезона. Хозяева постарались на славу, дабы этот день получился праздничным для всех тех, кто придет на матч.

И, действительно, атмосфера была приятной, о которой во многих городах Латвии стали уже забывать. Это, конечно, был не финал Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Тоттенхэм Хотспур" в Мадриде, но все было на более-менее достойном латвийском уровне.

Единственное, что разочаровало лично меня - от РФШ я ожидал куда более содержательной игры. Вот почему итоговый счет матча - 2:0, вполне логичный. Все справедливо...

Конечно, кто-то может возразить, мол, с 74-й минуты РФШ играла в меньшинстве, когда за вторую желтую карточку с поля был удален Александр Соловьев. Наверное в какой-то степени это ни могло не повлиять на ход игры, в которой счет был открыт чуть раньше, на 63-й минуте (Томислав Шарич). Но не настолько, чтобы причины поражения РФШ видеть лишь в неуравновешенности Соловьева. Кстати, еще один гол Олега Лайзана на 89-й минуте стал уже следствием того, что РФШ, оголив тылы, бросила все силы вперед, чтобы спастись. На этот раз не получилось.

По игре РФШ на самом деле есть много вопросов. Особенно к футболистам национальной сборной Латвии. Что касается легионеров... Жаль было, например, Седрика Куадио, который раз за разом издевательски на своем фланге расправлялся с оппонентами (особенно доставалось албанцу Херди Пренге), но не имел впереди никакой поддержки.

В целом игра РФШ была какой-то раздробленной, отсутствовала целостность, не было рисунка. Отсюда и, как правило, скучающий голкипер "Риги" Роберт Озолс, полностью восстановившийся после травмы.

Зато "Рига", наоборот, поразила редким хладнокровием. Было видно, что хозяева поля только ждут своего шанса, и всегда готовы, если что, его реализовать.

И "если что" случилось в середине второго тайма при очередной ошибке защитников РФШ, когда хорват Шарич здорово сыграл на опережение после острой передачи бразильца Фелипе Бризолы (в самом начале второго тайма Бризола сам мог открыть счет, но не использовал верный момент, который нейтрализовал вратарь РФШ Каспар Икстенс).