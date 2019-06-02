Футбол с Владимиром Ивановым: Бульдожья хватка делает "Ригу" снова лидером "Вирслиги"

После 16-го тура чемпионата Латвии по футболу на самом верху турнирной таблицы произошли изменения. Прежде всего речь идет о "Риге", которая на обновленном стадионе "Сконто" при солидной зрительской аудитории без вопросов одолела РФШ - 2:0 и вновь возглавила "Вирслигу". Действующий чемпион страны жестко указал - кто в доме хозяин. Нельзя не похвалить и заметно прогрессирующий юрмальский "Спартак", который снова победил, теперь уже в Валмиере, и уже третий.
Матч "Рига" - РФШ ожидался с нетерпением. Как-никак, встречались безоговорочные лидеры первенства и главные фавориты сезона. Хозяева постарались на славу, дабы этот день получился праздничным для всех тех, кто придет на матч.
И, действительно, атмосфера была приятной, о которой во многих городах Латвии стали уже забывать. Это, конечно, был не финал Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Тоттенхэм Хотспур" в Мадриде, но все было на более-менее достойном латвийском уровне.
Единственное, что разочаровало лично меня - от РФШ я ожидал куда более содержательной игры. Вот почему итоговый счет матча - 2:0, вполне логичный. Все справедливо...
Конечно, кто-то может возразить, мол, с 74-й минуты РФШ играла в меньшинстве, когда за вторую желтую карточку с поля был удален Александр Соловьев. Наверное в какой-то степени это ни могло не повлиять на ход игры, в которой счет был открыт чуть раньше, на 63-й минуте (Томислав Шарич). Но не настолько, чтобы причины поражения РФШ видеть лишь в неуравновешенности Соловьева. Кстати, еще один гол Олега Лайзана на 89-й минуте стал уже следствием того, что РФШ, оголив тылы, бросила все силы вперед, чтобы спастись. На этот раз не получилось.
⚽️⏯️ VIDEO: Noskaties @FutbolaVirsliga spēles @RigaFC_Official - @RFSDaily (2:0) vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 1, 2019
RIG: Tomislav Saric (63'), Olegs Laizans (89')#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #RIGvsRFS pic.twitter.com/DF93LAIuHH
По игре РФШ на самом деле есть много вопросов. Особенно к футболистам национальной сборной Латвии. Что касается легионеров... Жаль было, например, Седрика Куадио, который раз за разом издевательски на своем фланге расправлялся с оппонентами (особенно доставалось албанцу Херди Пренге), но не имел впереди никакой поддержки.
В целом игра РФШ была какой-то раздробленной, отсутствовала целостность, не было рисунка. Отсюда и, как правило, скучающий голкипер "Риги" Роберт Озолс, полностью восстановившийся после травмы.
Зато "Рига", наоборот, поразила редким хладнокровием. Было видно, что хозяева поля только ждут своего шанса, и всегда готовы, если что, его реализовать.
И "если что" случилось в середине второго тайма при очередной ошибке защитников РФШ, когда хорват Шарич здорово сыграл на опережение после острой передачи бразильца Фелипе Бризолы (в самом начале второго тайма Бризола сам мог открыть счет, но не использовал верный момент, который нейтрализовал вратарь РФШ Каспар Икстенс).
Бульдожья хватка "Риги" была налицо: как укусили, так не отпустили. Вот и получается, что "Рига" смогла украсить праздник для всех собравшихся очередной победой, уже девятой по счету в нынешнем сезоне, возвратилась на первое место в турнирной таблице (у "Риги" и РФШ - по 28 очков, но у команды Михаила Конева на один матч проведено меньше), попутно взяв реванш у своего самого принципиального конкурента за поражение в первом круге (1:3). Значит все начинается сначала!
Из-за июньских игр национальной сборной Латвии в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 (на стадионе "Даугава" с Израилем - 7 июня, со Словенией - 10 июня), в "Вирслиге" наступает небольшой перерыв.
Ближайшие матчи пройдут только через пару недель. И у руководства РФШ есть достаточно времени, чтобы понять - что происходит. Вроде как грех жаловаться на количество набранных очков, да и позиция в турнирной таблице тоже привычная, но более чем уверен, что в самой РФШ надеялись к началу лета явно на большее (а как может быть иначе, если в последних восьми матчах у команды только одна победа, да и то волевая дома над "Даугавпилсом").
Новый виток интриги ожидается к 20 июня, когда в чемпионате Латвии откроется трансферное окно и можно будет в течении месяца дозаявлять новых игроков.
Наверняка перед еврокубками постараются усилиться именитыми и дорогими новичками и "Рига", и РФШ. А значит и градус противостояния между двумя столичными командами, несомненно, повысится. То есть болельщиков ждут еще два таких дерби, только более огненных.
По прошедшему туру хочется отметить и победную поступь юрмальского "Спартака", который продолжает оставаться самой успешной и продуктивной командой второго круга.
У подопечных Нунцио Дзаветтьери в последних шести играх - пять побед и одна ничья. Попробуй останови!
"Валмиера" не остановила. Команда Тамаза Пертии снова тормозит, уступив на своем поле 1:2 (у валмиерского клуба до этого был еще неудачный выезд в Лиепаю). И в очередной раз в составе "Спартака" хочу выделить не тех, кто забивал мячи, а директора команды Эдгара Гаурача. Его действия на поле - это настоящая красота футбола. Один из самых технически подкованных игроков "Вирслиги" снова сделал все, чтобы его команда взяла три очка. Так что не надо сильно удивляться тому, что "Спартак" сегодня уже на третьем месте.
Итак, на первом месте снова "Рига", а кто на последнем? В 16-м туре встречались две худшие команды "Метта" и "Елгава". Рижане на своем школьном стадионе победили - 2:1 и покинули девятую строчку турнирной таблицы, отправив на самое дно "Елгаву" Марьяна Пахаря.
⚽️⏯️ VIDEO: Noskaties spēles @FSMETTA - @fkjelgava (2:1) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) May 31, 2019
MET: Tamirlan Dzhamalutdinov (9', 68')
JEL: Dāvis Indrāns (85')#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #METvsSPA pic.twitter.com/xpzoc6Lzet
После серии удачных матчей споткнулась и "Лиепая" Александра Старкова, уступившая в Даугавпилсе - 0:1. А значит команда из Латгалии "остается в игре", и скорее ближе к призовой тройке, нежели к отстающим. У "Даугавпилса" 19 очков, шестая позиция и отставание от идущего на третьем месте "Спартака" - три балла.
Плотность в турнирной таблице на самом деле поражает - третье место от седьмого отделяют только пять очков. А значит делать сегодня какие-то прогнозы - бесполезно. Заданный тренд - "каждый может обыграть каждого", имеет право на жизнь и наступившим летом.