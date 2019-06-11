СГД начала уголовный процесс по поводу зарплат в "конвертах" в общепите

Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) начало уголовный процесс о выплате зарплат "в конвертах" на некоем предприятии общественного питания, проинформировали агентство LETA в СГД.
Госбюджет недосчитался 37 000 евро в виде неуплаченного компанией подоходного налога с населения и обязательных взносов социального страхования.
В июне этого года в рамках уголовного процесса управление налогово-таможенной полиции СГД произвело шесть обысков в помещениях предприятия, местах жительства причастных лиц и в компании, предоставляющей данному предприятию бухгалтерские услуги.
В ходе обысков были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 10 750 евро, а также другие важные для уголовного процесса доказательства - кассовые системы, таблицы учета рабочего времени, компьютеры, носители информации, которые будут проанализированы в ходе дальнейшего досудебного расследования.
В ходе проведения досудебных следственных действий выяснилось, что предприятие с апреля 2017 года по декабрь 2018 года не учитывало зарплат сотрудникам в бухгалтерских регистрах, жалование выплачивалось работникам компании "в конверте". Кроме того, компания предоставила налоговой администрации документы, содержащие ложную информацию о зарплатах.
В интересах следствия более подробная информация пока не разглашается.
По неофициальной информации агентства LETA, речь идет о предприятии общественного питания "El Gaucho Argentinian Steakhouse".
Представитель владельца ресторана ООО "El Gaucho Argentina Steak House" на вопрос агентству LETA, проводились ли какие-либо процессуальные действия, ответил: "без комментариев".
По данным "Firmas.lv", "El Gaucho Argentina Steak House" зарегистрировано в марте 2016 года с основным капиталом 2800 евро. Единственным его владельцем является гражданин Израиля Шалом Авитан. В прошлом году оборот предприятия составил 528 105 евро, прибыль - 68 107 евро. Налоговый долг предприятия на 11 июня составлял 9706,53 евро.