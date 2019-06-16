Затраты латвийцев на лекарства за 5 лет выросли на 88 млн евро

Объем реализации лекарств в прошлом году достиг 403,74 млн евро. Самыми востребованными в 2018 году стали лекарства, содержащие ибупрофен и ацетилсалициловую кислоту.

Между тем объем реализации лекарств, произведенных латвийскими производителями, в Латвии за последние пять лет увеличился с 14 до 18 млн евро в год, составив примерно 4,5% от общего объема реализации. С 2014 по 2018 год объем реализации лекарств зарубежных производителей вырос на 83 млн евро.

В прошлом году, как и в предыдущие годы, наибольший объем реализации среди лекарств, произведенных латвийскими производителями, выраженный в евро, был у лекарств, содержащих мельдоний.

В свою очередь по количеству проданных упаковок на первом месте оказались лекарства, содержащие омепразол, свидетельствует статистика ГАЛ.