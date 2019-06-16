Вс, 16.06.2019
Я поехал в Валмиеру с подачи Горкша, который сказал мне - иди работай в "Валмиеру" и тогда помощником в сборной будешь точно. К сожалению, этого не случилось. Честно говоря, я расстроен. Я считаю, что если мужчина что-то говорит - он должен это делать. Тамаз Пертия

Затраты латвийцев на лекарства за 5 лет выросли на 88 млн евро

Иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com

За пять лет - с начала 2014 по конец 2018 года - объем реализации лекарственных препаратов, включенных в Латвийский регистр лекарств, вырос на 87,82 млн евро с учетом НДС или на 28%, свидетельствуют обобщенные статистические данные Государственного агентства лекарств (ГАЛ) за 2018 год.

Объем реализации лекарств в прошлом году достиг 403,74 млн евро. Самыми востребованными в 2018 году стали лекарства, содержащие ибупрофен и ацетилсалициловую кислоту.

Между тем объем реализации лекарств, произведенных латвийскими производителями, в Латвии за последние пять лет увеличился с 14 до 18 млн евро в год, составив примерно 4,5% от общего объема реализации. С 2014 по 2018 год объем реализации лекарств зарубежных производителей вырос на 83 млн евро.

В прошлом году, как и в предыдущие годы, наибольший объем реализации среди лекарств, произведенных латвийскими производителями, выраженный в евро, был у лекарств, содержащих мельдоний.

В свою очередь по количеству проданных упаковок на первом месте оказались лекарства, содержащие омепразол, свидетельствует статистика ГАЛ.

На общем рынке наибольший объем реализации был у противоинфекционных средств, а среди лекарств, произведенных в Латвии, наибольший объем реализации был у лекарств, применяемых для лечения заболеваний нервной системы.

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