"Все в жизни когда-то заканчивается!" Гусельников продал акции PNB banka

"В настоящее время хотим сообщить, что акционером является предприятие американско-европейской группы, которое приобрело контрольный пакет - 60%", - сказала Вилистере-Лаце.

Она также заявила, что регулятору, Регистру предприятий и другим сторонам передана информация об изменениях в составе акционеров. "Как только это будет юридически подтверждено, мы обнародуем акционеров", - сказала Вилистере-Лаце.

Прежний крупнейший владелец и председатель совета Григорий Гусельников с должности ушел, подтвердила она.

Специалист по общественным отношениям Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Даце Янсоне сказала агентству LETA, что КРФК информирована о сделке и проверит ее. Важно, чтобы в ситуации смены владельца у клиентов банка ничего не изменилось.

Также она указала, что PNB banka с марта находится под прямым надзором Европейского центробанка, кроме того, получение существенного участия во всех банках, находящихся под прямым надзором, входит в компетенцию КРФК, так что окончательное решение примет ЕЦБ. Такие решения принимаются на основе конкретных критериев, которым должны соответствовать акционеры банка.

Ранее в социальной сети Twitter Григорий Гусельников сообщил, что продал акции PNB banka акционерам из Европы и США.