Амстердам отказался принимать "Евровидение-2020": известна причина

В этому году конкурс "Евровидение" пройдет в Нидерландах. Недавно стал известен список городов-претендентов принимать музыкального состязания, который возглавила столица Нидерландов – Амстердам. Но позже выяснилось, что Амстердам отказался от проведения. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.
В списке городов-претендентов Амстердам теперь вычеркнут и сообщается, что столица Нидерландов отказалась от проведения состязания.
Об этом также заявила мэр Амстердама Фемке Халсема. Она сообщила, что концертный зал Ziggo Dome ("Зигго доум"), который предполагался в качестве места проведения "Евровидения-2020", оказался занят в запланированный период.
Кроме того, место проведение "Евровидения-2020" будет определено в августе 2019.
Галерея: Финал "Евровидение-2019"