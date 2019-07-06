Амстердам отказался принимать "Евровидение-2020": известна причина

В этому году конкурс "Евровидение" пройдет в Нидерландах. Недавно стал известен список городов-претендентов принимать музыкального состязания, который возглавила столица Нидерландов – Амстердам. Но позже выяснилось, что Амстердам отказался от проведения. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.