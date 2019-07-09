Вт, 9.07.2019
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Серябкина смелым фото подтвердила статус "самой желанной женщины в шоу-бизнесе"

Ольга Серябкина

ФОТО: instagram.com/serebro_official

Российская популярная певица Ольга Серябкина на своей странице в Instagram разместила пикантную фотографию. На ней артистка снялась полностью обнаженной. 

"Battery charged", - подписала звезда черно-белый снимок. 

"Ольга Юрьевна, что же вы творите", "Ты - мечта", "Красивая девочка", - писали поклонники исполнительницы. 

Конечно, подписчики не могли не пошутить про участие в фотосессии продюсера певицы Максима Фадеева. 

"Фадеев фоткал", "Максу понравилось", - шутили комментаторы. 

Напомним, бывшая солистка группы Serebro Елена Темникова в интервью Ирине Шихман намекнула, что между Ольгой Серябкиной и Максимом Фадеевым есть романтические отношения. Подобное заявление вызвало мгновенную реакцию продюсера, а Ольга заявила, что у нее были отношения не с Фадеевым, а с самой Темниковой. 

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Battery charged #molly

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