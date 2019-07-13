В фокусе: новая стрижка первой леди, обиженный на Вайкуле Крутой и Даугавпилс без Плющенко
Эта неделя выдалась по-настоящему насыщенной - началась она с инаугурации нового президента Латвии Эгила Левитса, а закончилась по-настоящему грандиозным концертом Эда Ширана на Луцавсале. А между тем в Юрмале проходит своя маленькая жизнь, Лайма Вайкуле грамотно подогревает публику в преддверии своего фестиваля, Наташа Королева стоит голая на голове, а в Даугвавпилсе творятся странные вещи.
Усаживайтесь поудобнее - представляем краткий пересказ этой недели в режиме Light!
Ну что же, тема номер один здесь и сейчас - это концерт рыжеволосого британца, на который на Луцавсалу стеклись более 50 000 человек. Масштаб невиданный и пробки тоже. Подробнее, как это было:
Вряд ли наша музыкальная дива Лайма Вайкуле соберет такое количество зрителей на ежегодном фестивале Laima Rendezvous Jurmala, но аншлаг, скорее всего, обеспечен. Сложно переоценить вклад стильной блондинки в родной город - самоуправление очень довольно, что она "спасла" Юрмалу после ухода "Новой волны". Игорь Крутой, конечно, другого мнения. Подробнее:
Напомним, фестиваль Laima Rendezvous Jurmala пройдет в к/з "Дзинатри" с 18 по 20 июля. PR-щики Вайкуле очень грамотно работают - певица буквально везде - от программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" до интервью Ирине Шихман на Youtube-канале "А поговорить?". Отметим, что это одно из лучших интервью дивы за последние годы. Включайте, не пожалеете.
Раз уж зашел разговор о Юрмале... Там традиционно высадился российский звездный десант, который то и время делится кадрами о том, как протекает жизнь в нашем курортном-городе:
Мы не сидели сложа руки и решили изучить, а где именно останавливаются наши гости? Ловите пока что самый горячий материал этого лета:
А теперь вернемся в Ригу, где состоялись по-настоящему важные события. Президент дает бал не каждый день и даже не каждый год. Левитс в целом дал беспрецендентный бал, потому что впервые разослал пригласительные на вечеринку, на которую было велено приходить без спутников. Но некоторым все же повезло. Бывает же, что в паре оба "со статусом", как в их случае:
Пристально следит общественность и за внешними изменениями первой леди. Стрижечку она уже поменяла, наряд выбрала в удачных тонах. Некоторые уже предположили, что Андра Левита может стать нашей Жаклин Кеннеди. Что скажете?
Но кто по-настоящему удивил, так это Даугавпилс. Этот город в 240 км от Риги ждал самого Плющенко, и не просто с выступлениями, а как педагога, который научит детей премудростям фигурного катания. Но что-то пошло не так. Удивительна и позиция местной думы и мэра, г-на Элксниньша, который событие анонсировал и всячески рекламировал, а об актуальном статусе промолчал.
Мы не поленились и провели свое маленькое журналистское расследование, почему город не дождался мэтра на коньках:
Однако, главной спортивной личностью этой недели мы называем Меган Рапино. Почему? 7 июля женская сборная США по футболу в четвёртый раз в своей истории стала чемпионом мира. Звездой завершившегося мирового первенства и стала 34-летняя футболистка Меган Рапино. Спортсменка является открытой лесбиянкой, она ненавидит президента США Дональда Трампа, выступает с критикой в адрес FIFA, борется за права женщин, но также не забывает о том, что на футбольном поле нужно забивать голы.
Это самый крутой материал этой недели, которым мы по-настоящему гордимся. Разделите нашу гордость:
В заключении немножко "трешачка" на десерт. Пока Лобода зачем-то воровала фотографии знаменитой в социальной сети Instagram девушки под ником nude_yogagirl, Наташа Королева по-настоящему разделась и показала отличную йога-позу:
А в Ригу, ни много, ни мало, собрался бренд Тимати, и мы очень довольны, что узнали об этом первыми. И вам рассказали. Забавные ребята у них объявления о работе придумывают:
Ну и раз речь зашла о социальных сетях, хит последнего времени - опасные, ядовитые, но безумно красивые "Новосибирские Мальдивы". Инфлюенсерам сказали, что опасно там фотографироваться, но это их только раззадорило и повалили все с двойной силой. Но лавочку, похоже, прикрыли:
Новая порция событий недели - в следующую субботу, не пропустите!