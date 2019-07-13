В фокусе: новая стрижка первой леди, обиженный на Вайкуле Крутой и Даугавпилс без Плющенко

Усаживайтесь поудобнее - представляем краткий пересказ этой недели в режиме Light!

Ну что же, тема номер один здесь и сейчас - это концерт рыжеволосого британца, на который на Луцавсалу стеклись более 50 000 человек. Масштаб невиданный и пробки тоже. Подробнее, как это было:

Вряд ли наша музыкальная дива Лайма Вайкуле соберет такое количество зрителей на ежегодном фестивале Laima Rendezvous Jurmala, но аншлаг, скорее всего, обеспечен. Сложно переоценить вклад стильной блондинки в родной город - самоуправление очень довольно, что она "спасла" Юрмалу после ухода "Новой волны". Игорь Крутой, конечно, другого мнения. Подробнее:

Напомним, фестиваль Laima Rendezvous Jurmala пройдет в к/з "Дзинатри" с 18 по 20 июля. PR-щики Вайкуле очень грамотно работают - певица буквально везде - от программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" до интервью Ирине Шихман на Youtube-канале "А поговорить?". Отметим, что это одно из лучших интервью дивы за последние годы. Включайте, не пожалеете.

Раз уж зашел разговор о Юрмале... Там традиционно высадился российский звездный десант, который то и время делится кадрами о том, как протекает жизнь в нашем курортном-городе:

Мы не сидели сложа руки и решили изучить, а где именно останавливаются наши гости? Ловите пока что самый горячий материал этого лета:

А теперь вернемся в Ригу, где состоялись по-настоящему важные события. Президент дает бал не каждый день и даже не каждый год. Левитс в целом дал беспрецендентный бал, потому что впервые разослал пригласительные на вечеринку, на которую было велено приходить без спутников. Но некоторым все же повезло. Бывает же, что в паре оба "со статусом", как в их случае:

Пристально следит общественность и за внешними изменениями первой леди. Стрижечку она уже поменяла, наряд выбрала в удачных тонах. Некоторые уже предположили, что Андра Левита может стать нашей Жаклин Кеннеди. Что скажете?