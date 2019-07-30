С покупкой новых поездов Pasažieru vilciens планирует увеличить число пассажиров

Он указал на то, что в прошлом году Pasažieru vilciens перевезло 18 млн пассажиров, а после покупки новых электропоездов число перевезенных пассажиров можно будет увеличить до 25 млн человек.

"Это очень осторожные прогнозы", - отметил Григулис, допустив, что реальные показатели будут выше.

Григулис также отметил, что в новых электропоездах будет на 40% больше сидячих мест, чем в нынешних поездах Pasažieru vilciens. По его словам, в 26 поездах Pasažieru vilciens около 10 000 мест, а в новых электропоездах будет около 14 000 мест, что позволит улучшить качество предоставляемых компанией услуг в часы пик.

Предприятие Pasažieru сегодня заключит договор с чешским предприятием Škoda Vagonka о поставке новых электропоездов.

Подписание договора состоится в 10.00 в Музее истории латвийской железной дороги.