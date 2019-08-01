Восточная больница за год сумела уменьшить убытки на 86%

В отчетный период увеличилось число проведенных обследований компьютерной томографии, в дневном стационаре проведено больше операций, больше пациентов использовали оплаченные государством реабилитационные услуги.

Пр словам руководителя Восточной больницы Иманта Паэглитиса, в первом полугодии текущего года полностью выполнен план по амбулаторным услугам согласно договору с Национальной службой здравоохранения. По отдельным программам в течение года значительно возросло количество пациентов и обследований.

Руководитель центра диагностической радиологии Восточной больницы Мара Эпермане рассказала, что в первом полугодии проведено 33 500 обследований, уменьшилось время ожидания пациентов в очереди. Хирургические услуги дневного стационара получили дополнительно 624 пациента, всего эти услуги оказаны 14 409 пациентам.

Амбулаторные реабилитационные услуги получили 487 пациентов, план выполнен на 151%.

Если первое полугодие 2018 года больница завершила с убытками в размере 4 млн евро, то в первом полугодии этого года их удалось уменьшить до 713 тыс. евро.