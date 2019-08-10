Биопродукты в Латвии становятся все популярнее

"Спрос на биопродукты имеет восходящую тенденцию, и нет каких-либо признаков на общеевропейском и мировом рынках, что что-то изменится и спрос уменьшится. Оборот биопродукции и спрос на нее ежегодно растут и будут расти и в дальнейшем", - сказал он.

По словам руководителя организации, количество биологических ферм в этом году тоже осталось стабильным. В отрасли продолжается постепенное и стабильное развитие, без существенных изменений.

Урожай биологически выращиваемых культур сельского хозяйства Норкарклис оценил как хороший, хотя в отдельных регионах засуха существенно повлияла на качество и урожайность зерна. Это же касается фруктовых и ягодных садов.

В то же время он отметил, что цены на биологическое молоко в Латвии по сравнению с другими странами Европейского союза остаются низкими.

"В Латвии всегда была самая низкая закупочная цена на молоко в ЕС, что вызывает недовольство. Но это общая проблема молочного животноводства", - сказал руководитель ассоциации.