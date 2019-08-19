Пн, 19.08.2019
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После неудачной шутки Ольга Бузова закрыла свой Instagram

Ольга Бузова

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Телеведущая, модель и актриса Ольга Бузова может похвастаться самым популярным Instagram-аккаунтом в России, но недавно она была вынуждена ограничить к нему доступ. Теперь публикации звезды доступны лишь тем, кто на нее подписан. 

Это произошло после того, как Ольга неудачно пошутила и назвала себя "блокадницей", объяснив так облизывание тарелки после обеда. 

Шутка не всем пришлась по вкусу, а в адрес телеведущей посыпались обвинения и угрозы. 

"Мы пухли от голода, а вы, товарищи Бузовы, пухнете от денег. Я не знаю, что можно посоветовать вам, чтобы вы жили по-божески, по-человечески", - цитирует "Комсомольская правда" Илью Резника.

В защиту Бузовой выступила ее мама Ирина Александровна, которая уверена, что это была лишь невинная шутка и Ольга никого не хотела оскорбить. 

Звезда удалила ролик и принесла извинения, но заместитель председателя партии "Народ против коррупции" Виталий Бородин сообщил, что обратился в Генпрокуратуру России с просьбой заблокировать Instagram-страницу Бузовой.

Ранее бывший муж Ольги Бузовой рассказал о сексуальных играх со своей женой.

Ольга Бузова

ФОТО: instagram.com/buzova86

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