После неудачной шутки Ольга Бузова закрыла свой Instagram

Это произошло после того, как Ольга неудачно пошутила и назвала себя "блокадницей", объяснив так облизывание тарелки после обеда.

Шутка не всем пришлась по вкусу, а в адрес телеведущей посыпались обвинения и угрозы.

"Мы пухли от голода, а вы, товарищи Бузовы, пухнете от денег. Я не знаю, что можно посоветовать вам, чтобы вы жили по-божески, по-человечески", - цитирует "Комсомольская правда" Илью Резника.

В защиту Бузовой выступила ее мама Ирина Александровна, которая уверена, что это была лишь невинная шутка и Ольга никого не хотела оскорбить.

Звезда удалила ролик и принесла извинения, но заместитель председателя партии "Народ против коррупции" Виталий Бородин сообщил, что обратился в Генпрокуратуру России с просьбой заблокировать Instagram-страницу Бузовой.

Ранее бывший муж Ольги Бузовой рассказал о сексуальных играх со своей женой.