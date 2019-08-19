После неудачной шутки Ольга Бузова закрыла свой Instagram

Телеведущая, модель и актриса Ольга Бузова может похвастаться самым популярным Instagram-аккаунтом в России, но недавно она была вынуждена ограничить к нему доступ. Теперь публикации звезды доступны лишь тем, кто на нее подписан.
Это произошло после того, как Ольга неудачно пошутила и назвала себя "блокадницей", объяснив так облизывание тарелки после обеда.
Шутка не всем пришлась по вкусу, а в адрес телеведущей посыпались обвинения и угрозы.
"Мы пухли от голода, а вы, товарищи Бузовы, пухнете от денег. Я не знаю, что можно посоветовать вам, чтобы вы жили по-божески, по-человечески", - цитирует "Комсомольская правда" Илью Резника.
В защиту Бузовой выступила ее мама Ирина Александровна, которая уверена, что это была лишь невинная шутка и Ольга никого не хотела оскорбить.
Звезда удалила ролик и принесла извинения, но заместитель председателя партии "Народ против коррупции" Виталий Бородин сообщил, что обратился в Генпрокуратуру России с просьбой заблокировать Instagram-страницу Бузовой.