Басков опубликовал совместное видео с Владимиром Зеленским

Российский исполнитель Николай Басков поделился фрагментом выпуска программы "Квартал 95", где снимался вместе с тогдашним комиком, а теперь президентом Украины Владимиром Зеленским.
Вместе с ними в шоу принимала участие певица Таисия Повалий.
Архивным роликом поделились поклонники артиста, а он сделал репост на своей странице.
"Все меняется, но наш творческий союз с Повалий останется навсегда в наших и ваших сердцах, и мы еще не раз споем на бис", — подписал публикацию Басков.
"Лучше быть хорошим комиком, чем плохим президентом....", "Такой милый президент Украины", - писали фолловеры под публикацией.