Пн, 19.08.2019
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Басков опубликовал совместное видео с Владимиром Зеленским

Вернется ли Басков постройневшим и с новой пластикой, не известно

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Российский исполнитель Николай Басков поделился фрагментом выпуска программы "Квартал 95", где снимался вместе с тогдашним комиком, а теперь президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вместе с ними в шоу принимала участие певица Таисия Повалий. 

Архивным роликом поделились поклонники артиста, а он сделал репост на своей странице. 

"Все меняется, но наш творческий союз с Повалий останется навсегда в наших и ваших сердцах, и мы еще не раз споем на бис", — подписал публикацию Басков.

 "Лучше быть хорошим комиком, чем плохим президентом....", "Такой милый президент Украины", - писали фолловеры под публикацией. 

Ранее "Квартал 95" нашел актера на роль Зеленского.

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