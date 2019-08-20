Синоптики: в среду на востоке Латвии ожидаются сильные дожди

Количество осадков местами может достичь 30-60 мм. Небольшой до умеренного дождь ожидается в среду на значительной части территории Латвии, однако в некоторых регионах Курземе, на западе Земгале и в Видземе дождя не будет. Осадки прекратятся к вечеру.