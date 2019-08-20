Синоптики: в среду на востоке Латвии ожидаются сильные дожди

В среду, 21 августа, по юго-востоку Латвии пройдет небольшой циклон, который принесет очень сильные дожди в Латгале и Селию, прогнозируют синоптики.
Количество осадков местами может достичь 30-60 мм. Небольшой до умеренного дождь ожидается в среду на значительной части территории Латвии, однако в некоторых регионах Курземе, на западе Земгале и в Видземе дождя не будет. Осадки прекратятся к вечеру.
Температура ночью опустится до +11..+16 градусов, днем будет +12..+19, в Курземе до +21 градуса.
В Риге в среду будет облачно, днем возможен небольшой дождь. Ночью похолодает до +13..+15 градусов, днем будет не теплее +19.