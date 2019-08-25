Нередко люди используют такую возможность как кредит, если тратится слишком большая денежная сумма и не остается средств на другие важные счета. Однако его точно нужно использовать только в случае, если уверен, что сможешь вернуть. Ferratum Bank обобщил семь способов, как люди неосознанно тратят деньги.

ФОТО: Pexels

1. Поход в магазин без списка

Этот способ точно может быть самым опасным. Наверное, каждый ходил в магазин без списка покупок. Однако очень важно все-таки делать такой список, так как он исключает возможность приобретения ненужных вещей. Кроме того, не стоит идти в магазин голодным. В таких ситуациях корзинка наполняется быстрее, чем можно было бы подумать.

2. Доставка

В наши дни все больше людей закупается в интернете. Некоторым кажется, что доставка стоит дешево, поэтому она значительно на общий бюджет не влияет. Однако это не так. Если закупаться в интернете несколько раз в месяц, сумма, которую приходится тратить на доставку, оказывается довольно большой. Поэтому, если это возможно, лучше самим сходить за товаром в магазин.

ФОТО: Pexels

3. Интернет, телевидение и телефон

Без этих трех вещей люди уже не могут представить свою жизнь. Абонентская плата составляет довольно большую часть общих затрат. Определенно, стоит обратить внимание на предложения каждого оператора. Возможно, абонировать все услуги у одного оператора окажется куда выгоднее, чем каждую у своего.

4. Вкусняшки

Бывают ситуации, когда в разгар рабочего дня хочется съесть чего-нибудь вкусного или купить кофе. Хоть эти вкусности сами по себе не дорогие, однако, если покупать их регулярно, в месячном и годовом разрезе сумма окажется довольно большой.

ФОТО: Pexels

5. Транспортные расходы

Если ездить на работу на каком-либо транспортном средстве, то обычно приходится платить. И нужно оценить - быть может, работа находится близко к дома. Если это так, то совершенно точно это расстояние лучше преодолеть пешком или на велосипеде. Получиться и сэкономить, и улучшить свое здоровье.

6. Страхование автомобиля

Страхование автомобиля - недешевое удовольствие, поэтому перед тем, как страховать машину, стоит осмотреть все компании, предлагающие эту услугу. Возможно, до этого вы покупали такой пакет страхования, от которого используется лишь половина. Лучше покупать только то, что действительно нужно.

7. Абонирование прессы

В наши дни все новости можно прочитать и в цифровом формате, поэтому смысла абонировать прессу нет. Конечно, иногда приятно подержать в руках газету и почитать, однако далеко не всегда она прочитывается полностью. Бывает так, что в номере всего пару статей, привлекающих интерес. Поэтому, чтобы не тратить деньги, лучше читать новости в интернете.