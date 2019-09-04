Алла Пугачева показала, почему ей противопоказано солнце
Звезда российской эстрады Алла Пугачева большую часть лета в этом году, по традиции, провела с мужем и детьми в Юрмале, где наслаждалась приятными моментами семейного счастья, общением с друзьями, свежим воздухом, морем и солнцем. Однако, как выяснилось, с солнцем у нее "особенные отношения".
Как известно, Примадонна не очень любит фото- и видеосъемки, этим активно увлекается ее супруг - шоумен Максим Галкин, который постоянно публикует в своем Instagram кадры, в том числе и с отдыха на латвийском курорте.
Однако накануне Алла Борисовна порадовала своих многочисленных поклонников неожиданным селфи.
"Обожаю солнце, но оно мне противопоказано. 5 минут в море и на солнце - результат на лице. Веснушки. Может, это 7-я молодость пришла?"
- так с юмором подписала это фото Пугачева.
"Вы сами и есть солнышко!", "Весна пришла, не осень!", "Алла Борисовна, от Вас молодость и не уходит", "Вы просто солнечная женщина - на лице и в душе. Вот вас солнышко и любит",
"Выглядите потрясающе! Никакие веснушки вас не испортят. Вы очень красивая", - пишут пользователи Сети в комментариях. Мы к ним присоединяемся. А вы?
Галерея: Алла Пугачева и Максим Галкин приехали в концертный зал "Дзинтари"
Галерея: Алла Пугачева