Специальную лицензию на таксомоторные услуги в аэропорту "Рига" получила пока только Red Cab

Лицензионные карточки получили более 40 автомашин этих компаний, а еще один перевозчик работает сейчас над устранением недочетов, чтобы выполнить предусмотренные требования и также получить карточку, рассказала руководитель отдела общественного транспорта Рижского региона планирования Лигита Оланте.

Согласно новым правилам Кабинета министров, с 15 сентября таксомоторные перевозки на территории аэропорта "Рига" с ограниченным доступом могут выполнять только те компании или их объединения, которые получили лицензионные карточки со специальной отметкой.

Чтобы получить карточку, компания должна обеспечивать услуги в аэропорту в течение всего его рабочего времени, иметь возможности обслуживать инвалидов, детские сидения в автомашинах. Также возраст автомобиля может быть не более пяти лет.