В случая разрыва договора Tīrīga получит компенсацию в размере миллиона евро

Жители Латвии и предприятия в год выбрасывают более двух миллионов тонн отходов. Формально в сфере есть конкуренция, но в реальности по всей стране хозяйничают или основанные самоуправлениями предприятия, или частные монополисты.

Руководитель исполнительной структуры Совета по конкуренции Марис Спичка говорит: "Потихоньку ситуация с точки зрения законодательства создалась таким образом, что исключается конкуренция на конкретной территории. Потихоньку, норма за нормой, фактически создается ситуация, что на конкретных территориях есть возможность выбора только одного оператора.

Параллельно в законодательстве делаются поправки, что и у самоуправлений безо всяких конкурсов есть право заниматься вывозом отходов - чисто бизнес-функцией, хотя на рынке есть эффективные конкуренты, которые могут сделать лучшее предложение. Но правила таковы, что самоуправлению даже не нужно соревноваться с частными предприятиями, доказывая, что оно может быть более эффективным или имеется какая-то неполноценность рынка".

В этом месяце и в Риге должна была начаться монополия на 20 лет. Это гарантировало бы двум частным предприятиям Clean R и Eco Baltia vide доходы в размере 676 миллионов евро.

Обоснование отдачи вывоза мусора в одни руки основывается на заказанном Рижской думой в 2015 году исследовании. Оно стоило 48 тысяч евро и рекомендовало создать объединение частных компаний.

Сейчас исследование уже устарело, так как наконец создается система депозита отходов, к которой Еврокомиссия призывает Латвию годами. Авторы упоминают, сколько нужно инвестировать Риге в обслуживание отходов, но как к таким подсчетам пришли, в документе не поясняется.

Исследования на тему того, как развивать вывоз мусора в Риге, писали два предприятия: Geo Consultants и Konsorts. Оба находятся в одном здании на улице Оливу. На интервью главы фирм не согласились, так как говорить с журналистами не дала разрешение Рижская дума.

Geo Consultants - частый победитель государственных и муниципальных конкурсов. Среди его владельцев - проректор ЛУ Валдис Леглиньш и член правления Латвийской ассоциации предприятий по управлению отходами Янис Абелиньш. Konsorts основал бывший министр финансов Улдис Осис. Он был советником экс-премьера Андриса Шкеле.

Оспоренный договор между Рижской думой, Getliņi Eko и Tīrīga был подписан 14 июня. Если договор разорвать, думе придется заплатить частным партнерам миллион евро и полностью компенсировать вложения. Clean R купил 17 новых мусоровозов и самосвалов, а также несколько легковушек.

Нынешние счета рижан за вывоз мусора вырастут от нескольких процентов до 60%. Согласно договору, плата за вывоз кубометра мусора в первый год составит 17,65 евро без PVN и с каждым годом будет расти, пока не достигнет 23,41 евро в 2020 году.