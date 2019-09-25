Предприятие Rīgas satiksme заложило 15 автобусов Solaris Urbino, сообщает агентство LETA.
Коммерческий залогодержатель - польский производитель автобусов Solaris Bus&Coach, а максимальная сумма требования, обеспеченная коммерческим залогом, составляет 67,5 миллионов евро.
Новый коммерческий залог зарегистрирован во вторник, 24 сентября.
У Rīgas satiksme в данный момент 25 актуальных коммерческих залогов.
В том числе у предприятия есть несколько подобных коммерческих залогов, в которых заложены автобусы Solaris Urbino, и их максимальная сумма требования, обеспеченная коммерческим залогом, также составляет 67,5 миллионов евро.
Напомним, в 2013 году Rīgas satiksme заключил договор с Solaris Bus&Coach о поставке серии автобусов Solaris Urbino. С предприятием был заключен договор, согласно которому Rīgas satiksme должно получить минимум 175 автобусов, также предусмотрена возможность увеличить размер закупки на 30%.