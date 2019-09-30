Дешевле, чем в Литве! Из-за снижения ставки НДС в Латвии вырос cпрос на местные овощи

Согласно результатам мониторинга Latvijas dārznieks, розничные цены на самые популярные свежие овощи в латвийских магазинах Maxima на прошлой неделе были ниже, чем на аналогичные продукты в Литве.

К примеру, развесная свекла в магазинах Maxima в Латвии стоила в среднем 0,25 евро за килограмм, в то время как в магазинах Maxima в Литве - 0,45 евро за килограмм.

Развесной картофель в магазинах Maxima в Латвии стоил 0,44 евро за килограмм, в Литве - 0,45 евро за килограмм, развесная капуста в Латвии стоила 0,44 евро за килограмм, в Литве - 0,49 евро за килограмм, сливовидные помидоры в Латвии стоили 1,69 евро, в то время как в Литве - 1,99 евро.

Председатель правления Latvijas dārznieks Янис Берзиньш подчеркнул, что благодаря ставки НДС в размере 5% серый рынок уменьшился, а спрос на местные овощи значительно вырос и стабилизировался.

Местные хозяйства сообщили, что объем реализации овощей по сравнению с предыдущими годами также увеличился.