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Дешевле, чем в Литве! Из-за снижения ставки НДС в Латвии вырос cпрос на местные овощи

Maxima XXX в Akropole

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Благодаря применению пониженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на латвийские фрукты, овощи и ягоды, существенно вырос и стабилизировался спрос на местные овощи, а также уменьшилась теневая экономика, свидетельствуют данные общества Latvijas dārznieks, входящего в Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций.

Согласно результатам мониторинга Latvijas dārznieks, розничные цены на самые популярные свежие овощи в латвийских магазинах Maxima на прошлой неделе были ниже, чем на аналогичные продукты в Литве.

К примеру, развесная свекла в магазинах Maxima в Латвии стоила в среднем 0,25 евро за килограмм, в то время как в магазинах Maxima в Литве - 0,45 евро за килограмм.

Развесной картофель в магазинах Maxima в Латвии стоил 0,44 евро за килограмм, в Литве - 0,45 евро за килограмм, развесная капуста в Латвии стоила 0,44 евро за килограмм, в Литве - 0,49 евро за килограмм, сливовидные помидоры в Латвии стоили 1,69 евро, в то время как в Литве - 1,99 евро.

Председатель правления Latvijas dārznieks Янис Берзиньш подчеркнул, что благодаря ставки НДС в размере 5% серый рынок уменьшился, а спрос на местные овощи значительно вырос и стабилизировался.

Местные хозяйства сообщили, что объем реализации овощей по сравнению с предыдущими годами также увеличился.

Пониженная ставка НДС в размере 5% на латвийские фрукты и овощи введена на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

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