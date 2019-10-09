Обнаженная модель plus size показала со всех сторон свое беременное тело
В середине августа одна из самых востребованных в мире моделей plus size Эшли Грэм сообщила, что они с мужем - режиссером и кинопродюсером Джастином Эрвином - ждут пополнения в семье. И теперь будущая мама делится с поклонниками откровенными фото и видео, на которых демонстрирует, как меняется ее тело во время беременности.
Не так давно модель крупным планом показала свои складки и растяжки, а теперь разместила в своем Instagram честное видео, на котором демонстрирует свое "новое тело" со всех сторон. При этом Эшли полностью обнажена - на ней лишь украшения, а грудь она прикрывает руками.
"Я становлюсь все больше и больше, поэтому стараюсь влюбляться в свое тело каждый день. Это путешествие, и я очень благодарна, что у меня такая поддержка",
- написал модель.
Галерея: Модель Эшли Грэм в Майами
Галерея: Эшли Грэм в пикантной фотосессии