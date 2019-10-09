Обнаженная модель plus size показала со всех сторон свое беременное тело

Не так давно модель крупным планом показала свои складки и растяжки, а теперь разместила в своем Instagram честное видео, на котором демонстрирует свое "новое тело" со всех сторон. При этом Эшли полностью обнажена - на ней лишь украшения, а грудь она прикрывает руками.