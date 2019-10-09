Ср, 9.10.2019
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Обнаженная модель plus size показала со всех сторон свое беременное тело
Честно!

ФОТО: Instagram

В середине августа одна из самых востребованных в мире моделей plus size Эшли Грэм сообщила, что они с мужем - режиссером и кинопродюсером Джастином Эрвином - ждут пополнения в семье. И теперь будущая мама делится с поклонниками откровенными фото и видео, на которых демонстрирует, как меняется ее тело во время беременности.

Не так давно модель крупным планом показала свои складки и растяжки, а теперь разместила в своем Instagram честное видео, на котором демонстрирует свое "новое тело" со всех сторон. При этом Эшли полностью обнажена - на ней лишь украшения, а грудь она прикрывает руками.

"Я становлюсь все больше и больше, поэтому стараюсь влюбляться в свое тело каждый день. Это путешествие, и я очень благодарна, что у меня такая поддержка",

- написал модель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Галерея: Модель Эшли Грэм в Майами

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