Якутский шаман возобновил поход в Москву, чтобы "изгнать Путина"

Он рассказала порталу "Якутия.инфо", что поход носит мирный характер - "ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется", - приводит его слова "Медуза".

Напомним, житель Якутска Александр Габышев в марте 2019 года объявил о начале пешего похода в Москву, чтобы провести "обряд изгнания Путина". По пути к Габышеву стали присоединяться сторонники.

В интервью The New York Times Габышев рассказывал, что для изгнания Путина он планировал разжечь костер на Красной площади - прямо за кремлевской стеной. По якутской традиции он собирался "накормить" огонь кумысом и конским волосом, бить в кожаный бубен и молить Путина "прийти в чувство и спокойно уйти в отставку".