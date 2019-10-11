Якутский шаман возобновил поход в Москву, чтобы "изгнать Путина"

Называющий себя шаманом Александр Габышев объявил, что возобновляет свой поход в Москву, чтобы "провести обряд изгнания Путина".
Он рассказала порталу "Якутия.инфо", что поход носит мирный характер - "ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется", - приводит его слова "Медуза".
Напомним, житель Якутска Александр Габышев в марте 2019 года объявил о начале пешего похода в Москву, чтобы провести "обряд изгнания Путина". По пути к Габышеву стали присоединяться сторонники.
В интервью The New York Times Габышев рассказывал, что для изгнания Путина он планировал разжечь костер на Красной площади - прямо за кремлевской стеной. По якутской традиции он собирался "накормить" огонь кумысом и конским волосом, бить в кожаный бубен и молить Путина "прийти в чувство и спокойно уйти в отставку".
19 сентября он был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Габышев был отправлен на психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым. Габышев находится под подпиской о невыезде.