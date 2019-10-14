Все латвийские теннисистки поднялясь в мировом рейтинге

Ведущая латвийская теннисистка Анастасия Севастова свой последний матч провела в конце сентября, когда не сумела преодолеть барьер первого круга турнира в Пекине. Затем Севастова снялась с турнира в Линце из-за травмы. На прошлой неделе Севастова опустилась в рейтинге на семь позиций, но на этой неделе Анастасия сумела подняться на одну строчку и теперь занимает 24-е место.

Вторая ракетка Латвии Алёна Остапенко в минувшее воскресенье играла в финале турнира в Линце. Для латвийской спортсменки этот финал стал первым на турнирах WTA в этом сезоне. К сожалению, Остапенко не смогла победить и уступила талантливой 15-летней американке Коко Гауфф - 3:6, 6:1, 2:6.

За выход в финал Остапенко заработала 180 рейтинговых очков, которые позволили ей подняться в рейтинге на 9 позиций. Теперь она занимает 63-е место.

Подъём в рейтинге случился и с другими латвийскими теннисистками. Диана Марцинкевич поднялась на 5 мест (208 WTA), Даниэла Висмане также поднялась на пять строчек (513 WTA), а Камилла Бартоне поднялась на одну ступеньку (891 WTA).