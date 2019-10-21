Пн, 21.10.2019
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Газета: Цена электричества в следующем году должна снизиться

Высоковольтные электролинии

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

С приближением конца года все больше факторов указывает на то, что счета за электричество в следующем году будут меньше, чем в этом. Об этом пишет Latvijas Avize.

Счет за электричество состоит из четырех компонентов - цены самой электроэнергии, платы за услуги системы ее передачи, компонента обязательной закупки и НДС.

Одним из важнейших факторов является цена на электроэнергию на бирже. Директор по продажам компании Latvenergo Улдис Муцениекс отмечает, что цены электроэнергии на бирже NordPool свидетельствуют о том, что в следующем году стоимость электроэнергии останется на прежнем уровне.

Председатель правления энергокомпании Enefit Янис Бетхерс также считает, что в 2020 году цены на электроэнергию сохранятся на уровне нынешнего года.

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