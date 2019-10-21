Газета: Цена электричества в следующем году должна снизиться

С приближением конца года все больше факторов указывает на то, что счета за электричество в следующем году будут меньше, чем в этом. Об этом пишет Latvijas Avize.
Счет за электричество состоит из четырех компонентов - цены самой электроэнергии, платы за услуги системы ее передачи, компонента обязательной закупки и НДС.
Одним из важнейших факторов является цена на электроэнергию на бирже. Директор по продажам компании Latvenergo Улдис Муцениекс отмечает, что цены электроэнергии на бирже NordPool свидетельствуют о том, что в следующем году стоимость электроэнергии останется на прежнем уровне.
Председатель правления энергокомпании Enefit Янис Бетхерс также считает, что в 2020 году цены на электроэнергию сохранятся на уровне нынешнего года.