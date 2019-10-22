Кариньш: нужно найти наиболее безболезненные для населения способы налоговой реформы

Он сообщил, что цель правительства - до Пасхи разработать концепцию предстоящей реформы, которая даст четкое представление об улучшениях в системе налогов. После разработки в правительстве план налоговой реформы будет передан в Сейм, которому следовало бы утвердить изменения до окончания весенней сессии.

"Наша задача - как можно безболезненнее для общества увеличить налоговые поступления в бюджет", - подчеркнул премьер.

Депутат Вячеслав Домбровский ("Согласие") на заседании комиссии выразил обеспокоенность тем, не означает ли это, что планируется отменить налоговые льготы, например, для малых предприятий.

Премьер подчеркнул, что решения нужно будет искать общими усилиями.

"Это серьезная задача - сделать это максимально безболезненно для общества, понять, какую пропорцию мы можем перераспределить через налоги, как пересмотреть многие налоговые режимы, чтобы налоговая система была более справедливой", - сказал глава правительства.

Кариньш напомнил, что предыдущая налоговая реформа снизила налоговые поступления в бюджет на 1% от внутреннего валового продукта.

Депутат Дана Рейзниеце-Озола (Союз "зеленых" и крестьян"), которая ранее на посту министра финансов реализовала прежнюю налоговую реформу, возразила, что этот 1% налоговых поступлений оказался в народном хозяйстве.

"Полагаю, что одна из причин, почему у нас все еще столь высокий темп роста, это именно реализованная налоговая реформа", - подчеркнула она.