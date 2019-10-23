Rammstein снимает клип в Санкт-Петербурге

Снимок получился достаточно атмосферным не только благодаря внешнему виду Линдеманна, но и цветовому решению для ретуши фото, которое выбрал солист Rammstein.

На фотографии Тилль запечатлен в темном костюме, плаще светлого оттенка и шляпе. Как отметили подписчики рок-музыканта, образ напоминает то ли советского партийного работника, то ли члена разведки.

По публикациям Линдеманна можно было предположить, что на данный момент он находится в северной столице России. Так, музыкант разместил в своем Instagram фото из ресторана, окна которого выходят на Казанский собор в Санкт-Петербурге.

Также на минувшей неделе Тилль был замечен среди гостей на дне рождения Светланы Лободы.

Кроме того совсем недавно Тилль выпустил клип на песню "Я не знаю" (Ich weiß es nicht), который был создан с помощью нейросети.

Искуственный интеллект проанализировал тысячи изображений и сгенерировал готовое видео.

Видео: LINDEMANN - Ich weiß es nicht

Клип вызвал неоднозначные отзывы критиков - некоторые даже разглядели в нем порнографию и призвали запретить видеоролик.