Ср, 23.10.2019
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Rammstein снимает клип в Санкт-Петербурге

ФОТО: instagram.com/till_lindemann_official/

Фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн заинтриговал подписчиков съемками нового клипа коллектива. Фотографию со съемочной площадки санкт-петербургской киностудии "Ленфильм" он опубликовал на своей странице в Instagram. 

Снимок получился достаточно атмосферным не только благодаря внешнему виду Линдеманна, но и цветовому решению для ретуши фото, которое выбрал солист Rammstein.

На фотографии Тилль запечатлен в темном костюме, плаще светлого оттенка и шляпе. Как отметили подписчики рок-музыканта, образ напоминает то ли советского партийного работника, то ли члена разведки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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По публикациям Линдеманна можно было предположить, что на данный момент он находится в северной столице России. Так, музыкант разместил в своем Instagram фото из ресторана, окна которого выходят на Казанский собор в Санкт-Петербурге.

Также на минувшей неделе Тилль был замечен среди гостей на дне рождения Светланы Лободы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кроме того совсем недавно Тилль выпустил клип на песню "Я не знаю" (Ich weiß es nicht), который был создан с помощью нейросети.

Искуственный интеллект проанализировал тысячи изображений и сгенерировал готовое видео. 

Видео: LINDEMANN - Ich weiß es nicht

Клип вызвал неоднозначные отзывы критиков - некоторые даже разглядели в нем порнографию и призвали запретить видеоролик.

Отмечается, что трек якобы является вторым синглом нового альбома Rammstein, который должен выйти 22 ноября.

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