Объявлен конкурс на пять мест в правлении Rīgas satiksme

В рамках конкурса будет выбран новый председатель правления, член правления по вопросам развития и коммерции, член правления по финансовым вопросам, член правления по вопросам инфраструктуры и член правления по вопросам эксплуатации.

Предприятие Rīgas satiksme осталось без правления после того, как в конце прошлого года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс о взяточничестве и легализации незаконно полученных средств в связи с тремя закупками Rīgas satiksme. Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.

После открытия дела правление Rīgas satiksme подало в отставку. В правление входили председатель Леон Бемхенс, и. о директора думского департамента сообщения Эмил Якринс, депутат Юрмальской думы Лариса Лоскутова, депутат Балдонской краевой думы Андрей Пожарнов и член партии "Честь служить Риге" Инесе Швекле. После этого было назначено временное правление предприятия, главой которого стал Эрнест Саулитис, также в него вошли Арманд Крузе, Юрис Швандерс и Якринс.

Теперь объявлен конкурс на места членов правления, к которым предъявляется обширный список требований. Ожидается, что члены правления Rīgas satiksme будут иметь опыт работы в руководящей должности в коммерческом обществе со средним годовым оборотом не менее 5 млн евро за последние три года и штатом, составляющим не менее 50 человек. Также у кандидатов должно быть высшее академическое или профессиональное образование в сфере финансов, экономики, права, управления предпринимательской деятельностью или инженерно-технических науках. Кандидаты должны обладать знаниями государственного и хотя бы еще одного языка на уровне С.

Также от кандидатов ожидается понимание принципов корпоративного управления, в том числе принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), понимание сферы деятельности Rīgas satiksme, работы муниципальных компаний и управления ими.

Кандидаты на должности в правлении Rīgas satiksme должны обладать безупречной репутацией, способностью представлять компанию в обществе, высоким чувством ответственности, лидерскими качествами, умением создавать команду и работать в команде, точностью, аналитическим мышлением, хорошими навыками общения, аргументации и презентации, мотивацией для достижения профессиональных результатов, а также многими другими качествами и навыками.

Заявки кандидатов принимаются до 7 ноября.