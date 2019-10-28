Ринкевич: Латвия готова дать какое угодно время для достижения соглашений, связанных с Brexit

Он напомнил, что сегодня послы ЕС обсудят сроки продления Brexit. Вариантов несколько - 31 января будущего года, как планируют сами британцы, 30 ноября или 30 декабря.

Ринкевич сказал, что Brexit без соглашения в настоящий момент выглядит маловероятным.

Латвия готова дать время и для других сценариев, например, подождать исхода возможных внеочередных выборов в Великобритании. На вопрос, может ли быть так, что Brexit вообще не произойдет, Ринкевич ответил, что этот вопрос лучше задавать астрологу или гадалке.