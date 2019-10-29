Левитса пригласили на Всемирный экономический форум в Давосе

Президент Эгил Левитс получил приглашение посетить Всемирный экономический форум в Давосе, сообщила порталу la.lv советник президента Айва Розенберга.
Престижный форум состоится 21-24 января 2020 года.
Всемирный экономический форум в швейцарском курортном городе Давос ежегодно собирает лидеров политики и бизнеса из разных стран мира. Левитс получил приглашение на форум уже в первый год после вступления в должность.
В Давос неоднократно приглашались и другие президенты Латвии - Валдис Затлерс и Вайра Вике-Фрейберга.