Вт, 29.10.2019
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Левитса пригласили на Всемирный экономический форум в Давосе

Эгил Левитс

ФОТО: Valsts prezidenta kanceleja

Президент Эгил Левитс получил приглашение посетить Всемирный экономический форум в Давосе, сообщила порталу la.lv советник президента Айва Розенберга.

Престижный форум состоится 21-24 января 2020 года.

Всемирный экономический форум в швейцарском курортном городе Давос ежегодно собирает лидеров политики и бизнеса из разных стран мира. Левитс получил приглашение на форум уже в первый год после вступления в должность.

В Давос неоднократно приглашались и другие президенты Латвии - Валдис Затлерс и Вайра Вике-Фрейберга.

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