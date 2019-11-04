Звероферма Grobiņa признана неплатежеспособной

Ранее предприятие сообщило, что с учетом затянувшегося кризиса на рынках реализации меха оно не смогло достичь цен реализации продукции, которые прогнозировались в плане мер процесса правовой защиты в 2017 году. В сентябре этого года Grobiņa разработала новые поправки к плану, но они не были одобрены.