Пн, 4.11.2019
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Звероферма Grobiņa признана неплатежеспособной

Животные на звероферме Grobiņa

ФОТО: Ieva Čīka / LETA

Курземский районный суд признал неплатежеспособным предприятие по разведению пушных зверей Grobiņa, сообщили агентству LETA в суде.

Администратором неплатежеспособности предприятия назначен Алвис Марга.

Ранее предприятие сообщило, что с учетом затянувшегося кризиса на рынках реализации меха оно не смогло достичь цен реализации продукции, которые прогнозировались в плане мер процесса правовой защиты в 2017 году. В сентябре этого года Grobiņa разработала новые поправки к плану, но они не были одобрены.

В июне 2016 года Лиепайский суд утвердил план мер в рамках процесса правовой защиты предприятия, на реализацию которых ему было дано два года, однако позже этот срок был продлен до 30 июня 2020 года.

В первом полугодии 2019 года Grobiņa работала с оборотом в размере 2,544 млн евро, что на 71% больше, чем за соответствующий период прошлого года, а убытки предприятия выросли на 63,8% до 843 085 евро.

Акции предприятия котируются во втором списке биржи Nasdaq Riga.

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