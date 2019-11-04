Звероферма Grobiņa признана неплатежеспособной

Курземский районный суд признал неплатежеспособным предприятие по разведению пушных зверей Grobiņa, сообщили агентству LETA в суде.
Администратором неплатежеспособности предприятия назначен Алвис Марга.
Ранее предприятие сообщило, что с учетом затянувшегося кризиса на рынках реализации меха оно не смогло достичь цен реализации продукции, которые прогнозировались в плане мер процесса правовой защиты в 2017 году. В сентябре этого года Grobiņa разработала новые поправки к плану, но они не были одобрены.
В июне 2016 года Лиепайский суд утвердил план мер в рамках процесса правовой защиты предприятия, на реализацию которых ему было дано два года, однако позже этот срок был продлен до 30 июня 2020 года.
В первом полугодии 2019 года Grobiņa работала с оборотом в размере 2,544 млн евро, что на 71% больше, чем за соответствующий период прошлого года, а убытки предприятия выросли на 63,8% до 843 085 евро.
Акции предприятия котируются во втором списке биржи Nasdaq Riga.