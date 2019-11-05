Насколько велики самые большие пенсии? Высказывания Петравичи не соответствуют правде
В конце октября в СМИ прозвучала новость, что в государстве десять пенсионеров получают самые большие пенсии в размере от девяти до 19 тысяч евро в месяц. Re:Check сделал вывод, что это неправда. Сообщая о самых крупных пенсиях, ошиблись как СМИ, так и министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV), которую цитировали.
Также в дискуссии меньше внимания получил другой факт - хотя и вроде бы в силе потолки обязательных взносов, фактически получатели больших зарплат в настоящее время могут накопить очень большие будущие пенсии. Эту возможность им предоставил Сейм в прошлом году, поддержав поправки нынешнего министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце ("Для развития/За!") в законе о налоге солидарности. Министерство благосостояния, которое было против уже тогда, сейчас вычисляет, каково их влияние и как потолок восстановить.
Неточная новость о больших пенсиях в СМИ распространилась в результате цепной реакции. Точка отсчёта - сама Петравича. В комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) 23 октября она сказала: "Самая большая пенсия в настоящее время составляет 19 400, но такой человек один. Затем по порядку восемь тысяч, семь с половиной и семь. В первую десятку входят пенсии от 19 до семи тысяч". Об этом свидетельствует запись заседания. Однако данные Министерства благосостояния показывают, что эту десятку закрывают пенсии размером в пять, а не семь тысяч евро.
В свою очередь в СМИ после заседания появилась информация, которая не соответствует действительности и высказыванию Петравичи. Заголовки на новостных порталах гласили, что самые крупные пенсии - от девяти до 19 тысяч. То, что эту неточную информацию повторяли практически все новостные порталы, можно объяснить тем, что автор новости один - агентство новостей LETA. К тому же, нужно добавить, что цепь ошибок продолжилась в тексте некоторых новостных порталов - это не совпадает ни с действительностью, ни со сказанным Петравичей, но даже с заголовком статьи. Например, в тексте новости db.lv говорится, что вторая самая большая пенсия составляет около 8 000 евро. Часть порталов противоречивую информацию убрала из текста вовсе.
Рост больших пенсий продолжается
Некоторым жителям удалось накопить большие пенсии, поскольку исторически было несколько периодов без лимита социальных взносов или "потолков". Например, пенсия размером в 19 тысяч была накоплена, так как в 1996 году не было не только ограничений социальных взносов, но и объём относился ко всем предыдущим годам рабочего стажа. В связи с этим образовалась ситуация, когда в настоящее время получатель самой большой пенсии в общей сложности заплатил меньше, чем сейчас получает, - сказала Re:Check Петравича. "Потолки" взносов не были установлены и в период с 2008 до 2013 года.
Однако безгранично большие пенсии можно накопить и с начала этого года, - пояснила министр. Установлен лимит взносов обязательного государственного социального страхования (VSAOI), а именно: невозможно проводить платежи с более, чем 62 800 евро в год. Однако в бюджет пенсии попадает часть взносов налога солидарности, которые выплачивают примерно шесть тысяч человек.
Пенсию каждого жителя образуют три части - три пенсионных уровня. Деньги, которые были выплачены на первом уровне, используют, чтобы выплатить пенсии нынешним пенсионерам. Взносы второго уровня образуются автоматически от рабочей зарплаты, однако они начисляются каждому индивидуально и не выплачиваются нынешним пенсионерам. Третий уровень, который по сути является частным накопительным фондом, подразумевает, что каждый сам может решать - копить ли ему на пенсию и какую сумму он может откладывать ежемесячно.
Однако сейчас этот порядок частично развалился. В конце прошлого года Сейм внёс изменения в закон о налоге солидарности так, чтобы платёж налога первого пенсионного уровня также был зарегистрирован на личном счете плательщика налога, а не засчитывался в общий бюджет пенсий солидарности. Ни Министерство благосостояния, ни агенство Государственного социального страхования в настоящее время подробнее не комментируют влияние этих изменений на будущие пенсии, поскольку Министерство ещё анализирует, какие факторы прямо и не прямо обеспечивают образование больших пенсий. В Министерстве напомнили, что его эксперты были против таких перемен в налоге солидарности.
Пуце: изменения в законе помогают врачам
Пуце, предложивший поправки в законе и защищавший их на заседании Сейма, налог солидарности не поддерживает вовсе. Он пояснил Re:Check, что получатели больших зарплат платят большие налоги уже с прогрессивным подоходным налогом, и если прогрессию необходимо увеличить, нужно пересчитать ставки этого налога. В свою очередь, если бы не было налога солидарности, особенно большие пенсии можно было бы удачно ограничить нынешними "потолками" VSAOI. Он также считает, что нынешний Сейм может поддержать то, чтобы налог солидарности был отменен.
Как на заседании Сейма, так и в телефонном разговоре с Re:Check Пуце отметил, что перемены будут к лучшему, например, для врачей, которые долго учатся. Работая в резидентуре они получают низкую зарплату и потому не могут накопить достаточной пенсии. "Через некоторое время работы, став профессорами и получая высокие зарплаты за консультирование пациентов, они получают относительно высокий доход. Выплачивая пенсию, доход рассчитываются со всего периода", - заявил он. Приватные накопления являются компенсацией. Ещё труднее накопить пенсию врачам-женщинам, которые уходят в декретный отпуск, поскольку в это время взносы на пенсию самые низкие. Нужно отметить, что это не уникальная ситуация для женщин, которые хорошо зарабатывают. Такая же проблема затрагивает и женщин с низкими зарплатами.
Пуце не позиционирует поправки в законе о налоге солидарности в качестве лучшего решения. Он напомнил, что изменения в законе рассматривались быстро, в срочном порядке, в связи с эти "дискуссий и дебатов о поправках практически не было".
Чтобы ограничить большие пенсии ранее в публичном пространстве Петравича обсуждала идею, что они могут облагаться значительно более высоким подоходным налогом с населения - 50%. Эту идею Министерство благосостояния ещё не рассматривало в связи с судебными рисками. "Потолки выплат невозможно назначить, если нет потолков взносов", - сказала министр. Идеи о том, как снова ввести потолки выплат, последуют после того, как Министерство закончит анализ.