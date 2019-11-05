Насколько велики самые большие пенсии? Высказывания Петравичи не соответствуют правде

Также в дискуссии меньше внимания получил другой факт - хотя и вроде бы в силе потолки обязательных взносов, фактически получатели больших зарплат в настоящее время могут накопить очень большие будущие пенсии. Эту возможность им предоставил Сейм в прошлом году, поддержав поправки нынешнего министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце ("Для развития/За!") в законе о налоге солидарности. Министерство благосостояния, которое было против уже тогда, сейчас вычисляет, каково их влияние и как потолок восстановить.

Неточная новость о больших пенсиях в СМИ распространилась в результате цепной реакции. Точка отсчёта - сама Петравича. В комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) 23 октября она сказала: "Самая большая пенсия в настоящее время составляет 19 400, но такой человек один. Затем по порядку восемь тысяч, семь с половиной и семь. В первую десятку входят пенсии от 19 до семи тысяч". Об этом свидетельствует запись заседания. Однако данные Министерства благосостояния показывают, что эту десятку закрывают пенсии размером в пять, а не семь тысяч евро.

ФОТО: Re:baltica

В свою очередь в СМИ после заседания появилась информация, которая не соответствует действительности и высказыванию Петравичи. Заголовки на новостных порталах гласили, что самые крупные пенсии - от девяти до 19 тысяч. То, что эту неточную информацию повторяли практически все новостные порталы, можно объяснить тем, что автор новости один - агентство новостей LETA. К тому же, нужно добавить, что цепь ошибок продолжилась в тексте некоторых новостных порталов - это не совпадает ни с действительностью, ни со сказанным Петравичей, но даже с заголовком статьи. Например, в тексте новости db.lv говорится, что вторая самая большая пенсия составляет около 8 000 евро. Часть порталов противоречивую информацию убрала из текста вовсе.

ФОТО: Re:baltica

Рост больших пенсий продолжается

Некоторым жителям удалось накопить большие пенсии, поскольку исторически было несколько периодов без лимита социальных взносов или "потолков". Например, пенсия размером в 19 тысяч была накоплена, так как в 1996 году не было не только ограничений социальных взносов, но и объём относился ко всем предыдущим годам рабочего стажа. В связи с этим образовалась ситуация, когда в настоящее время получатель самой большой пенсии в общей сложности заплатил меньше, чем сейчас получает, - сказала Re:Check Петравича. "Потолки" взносов не были установлены и в период с 2008 до 2013 года.

Однако безгранично большие пенсии можно накопить и с начала этого года, - пояснила министр. Установлен лимит взносов обязательного государственного социального страхования (VSAOI), а именно: невозможно проводить платежи с более, чем 62 800 евро в год. Однако в бюджет пенсии попадает часть взносов налога солидарности, которые выплачивают примерно шесть тысяч человек.