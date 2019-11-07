Новая председатель FKTK отправилась с визитом в США. За доверием

Председатель Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Санта Пургайле отправилась с рабочим визитом в США, сообщили агентству LETA в комиссии.
Пургайле совершает визит в США вместе с представителями других государственных органов, чтобы встретиться с международными партнерами.
Пургайле стала главой комиссии 24 октября.
Ранее сообщалось, что при прежнем руководстве FKTK между комиссией и американскими учреждениями по надзору за финансовым сектором не было доверия, и США ограничивали объем информации, предоставляемой FKTK.