Чт, 7.11.2019
Нужно просто признать, что этот вид спорта опасен и в нём присутствует элемент разрушения. Нужно признать, что трагедии будут повторяться, а мы всё равно будем любить бокс. Макс Келлерман, эксперт ESPN и большой поклонник бокса

Новая председатель FKTK отправилась с визитом в США. За доверием

Санта Пургайле

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Председатель Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Санта Пургайле отправилась с рабочим визитом в США, сообщили агентству LETA в комиссии.

Пургайле совершает визит в США вместе с представителями других государственных органов, чтобы встретиться с международными партнерами.

Пургайле стала главой комиссии 24 октября.

Ранее сообщалось, что при прежнем руководстве FKTK между комиссией и американскими учреждениями по надзору за финансовым сектором не было доверия, и США ограничивали объем информации, предоставляемой FKTK.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ