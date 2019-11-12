В Валмиере и Алуксне за 18 млн евро хотят построить комплексы служб МВД

Строительство административного центра в Алуксне могло бы стоить около 5 млн евро, в Валмиере - 13 млн евро.

В Валмиере под одной крышей можно разместить региональный центр Госполиции с изолятором временного содержания, структурное подразделение информационного центра МВД, Госагентства обеспечения, а также спортивный центр и тир.

При объединении учреждений под одной крышей будут сэкономлены затраты, а работникам будут обеспечены лучшие условия.