В Валмиере и Алуксне за 18 млн евро хотят построить комплексы служб МВД

В Валмиере и Алуксне за 18 млн евро могут быть построены административные комплексы служб МВД и других государственных учреждений, говорится в заслушанном сегодня правительством докладе МВД.
Строительство административного центра в Алуксне могло бы стоить около 5 млн евро, в Валмиере - 13 млн евро.
В Валмиере под одной крышей можно разместить региональный центр Госполиции с изолятором временного содержания, структурное подразделение информационного центра МВД, Госагентства обеспечения, а также спортивный центр и тир.
При объединении учреждений под одной крышей будут сэкономлены затраты, а работникам будут обеспечены лучшие условия.
МВД отмечает, что в Видземском регионе большинство подразделений Госполиции расположено в старых, неэнергоффективных зданиях.