Вт, 12.11.2019
Член правления Latvijas Hipotēka Никита Гончар так и не смог пояснить, как получилось, что Ивета Винберга и ее мать после продажи дома еще и остались должны. Лиене Бариса-Сермуле, RE:BALTICA

В Валмиере и Алуксне за 18 млн евро хотят построить комплексы служб МВД

Валмиера. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ronalds Stikans / PantherMedia / Ronalds Stikans

В Валмиере и Алуксне за 18 млн евро могут быть построены административные комплексы служб МВД и других государственных учреждений, говорится в заслушанном сегодня правительством докладе МВД. 

Строительство административного центра в Алуксне могло бы стоить около 5 млн евро, в Валмиере - 13 млн евро.

В Валмиере под одной крышей можно разместить региональный центр Госполиции с изолятором временного содержания, структурное подразделение информационного центра МВД, Госагентства обеспечения, а также спортивный центр и тир.

При объединении учреждений под одной крышей будут сэкономлены затраты, а работникам будут обеспечены лучшие условия.

МВД отмечает, что в Видземском регионе большинство подразделений Госполиции расположено в старых, неэнергоффективных зданиях. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ