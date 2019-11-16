Сб, 16.11.2019
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Аэропорт "Рига" за 78 400 евро приобретет детекторы жидких взрывчатых веществ

Аэропорт "Рига". Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Международный аэропорт "Рига" за 78 400 евро приобретет два детектора жидких взрывчатых веществ, свидетельствует информация Бюро по надзору за закупками.

Аэропорт "Рига" объявил о закупке на приобретение детекторов, и победителем в конкурсе была признана компания "Saint Tech", которая предложила цену в 78 400 евро.

Согласно информации "Firmas.lv", компания "Saint Tech" была зарегистрирована в 2009 году, ее основной капитал составляет 2800 евро.

Оборот компании в прошлом году составил 1,807 млн евро, а прибыль - 31 318 евро. Владельцами компании "Saint Tech" являются Марис Звайгзне (40% долей капитала), Елена Бергер (40%) и Игорь Чумаков (20%).

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