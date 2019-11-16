Аэропорт "Рига" за 78 400 евро приобретет детекторы жидких взрывчатых веществ

Международный аэропорт "Рига" за 78 400 евро приобретет два детектора жидких взрывчатых веществ, свидетельствует информация Бюро по надзору за закупками.
Аэропорт "Рига" объявил о закупке на приобретение детекторов, и победителем в конкурсе была признана компания "Saint Tech", которая предложила цену в 78 400 евро.
Согласно информации "Firmas.lv", компания "Saint Tech" была зарегистрирована в 2009 году, ее основной капитал составляет 2800 евро.
Оборот компании в прошлом году составил 1,807 млн евро, а прибыль - 31 318 евро. Владельцами компании "Saint Tech" являются Марис Звайгзне (40% долей капитала), Елена Бергер (40%) и Игорь Чумаков (20%).