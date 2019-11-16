Связанная с Юрмальской думой фирма отказалась от реконструкции остановок за 2,5 миллиона

Агентство LETA отмечает, в других конкурсах Юрмальской думы фирма Яниса Ласманиса JLD участвовать продолжит.

В августе этого года предприятие признали победителем конкурса на поставку услуг по садоводству в Юрмале, общая сумма договора составила 1 250 000 евро.

И в прошлом году фирма победила в таком же конкурсе, тогда сумма договора составила один миллион евро. В свою очередь в 2017 году JLD заключила договор на 900 000 евро об оказании таких же услуг в городе.

В этом году JLD заключила договор на 21 479 евро на поставку навесов полиэфирных тканевых мембран и аксессуаров в Межапарк в Дзинтари. Кроме того, фирма заключила договор на 41 999 евро на содержание, ослуживание и ремонт находящихся в собственности Юрмальской думы игровых площадок.

Свое решение отозвать заявку на реконструкцию остановок общественного транспорта Юрмалы шеф JLD Ласманис пояснил тем, что произошло "распространение абсолютной неправды, клевета по поводу плохих поступков".

"Нам не нужно это, если мы честно стартуем, честно работаем, если кто-то распространяет ложные новости, то нам это не нужно", - сказал Латвийскому радио Ласманис.

Неделю назад к руководству Юрмальской думы с предложением переоценить конкурс на макет остановок обратился член Общества по защите Юрмалы и оппозиционный депутат Улдис Клонблумс из списка "Tev, Jūrmalai".

Ранее Юрмальская дума указала, что конкурсная комиссия и дума еще не приняли решение о реализации проекта замены остановок, и деньги в бюджете 2020 года на эти цели не запланированы. Конкурс макетов был проведен, чтобы получить новые идеи по дизайну остановок.