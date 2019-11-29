За девять месяцев ВВП Латвии вырос на 2,5%

Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии за девять месяцев этого года по сравнению с соответствующим периодом 2018-го в сравнительных ценах по сезонно и календарно невыровненным данным вырос на 2,5%, сообщили агентству LETA в Центральном статистическом управлении (ЦСУ).
За девять месяцев 2019 года ВВП Латвии в фактических ценах составил 22,483 млрд евро, в том числе в третьем квартале - 8,061 млрд евро.
Пл данным ЦСУ, ВВП Латвии в третьем квартале 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года по сезонно и календарно невыровненным данным в сравнительных ценах вырос на 2,9%, тогда как прирост ВВП Эстонии составил 4,2%, а Литвы - 3,7%.
В свою очередь в третьем квартале этого года по сравнению со вторым кварталом ВВП Латвии в сравнительных ценах по сезонно и календарно выровненным данным вырос на 0,7%.
Прирост в сельском хозяйстве, по предварительным данным, в третьем квартале составил 29,5%, а отрасли в лесного и рыбного хозяйства показали спад на 3,7% и 18,7% соответственно.
Объемы выпуска строительной продукции в третьем квартале увеличились на 5,9%. Розничная торговля выросла на 1,9%. В отрасли транспорта и складского хранения произошел спад на 4,6%, а в сфере услуг гостиниц и общепита был отмечен рост на 9,4%.
В развитии отрасли информационно-коммуникационных услуг в произошел спад на 0,3%.
В отрасли финансов и страхования также произошел спад на 14,3%, а в отрасли профессиональных и научно-технических услуг отмечен прирост на 8,2%.
Объем продуктовых налогов (на добавленную стоимость, акцизный и таможенный налоги) в третьем квартале 2019 года уменьшился на 0,4%.
Общие расходы домохозяйств в третьем квартале увеличились на 5,1%, а расходы конечного потребления правительства - на 3,2%.
Вложения в основной брутто-капитал выросли на 4,8%, а в продукты интеллектуальной собственности - на 17,4%.
Объемы экспорта товаров и услуг в третьем квартале увеличились на 5,6%, в том числе объем экспорта товаров увеличился на 5,5%, а экспорта услуг - на 5,9%.
Импорт товаров и услуг вырос на 1%, в том числе импорт товаров - на 1%, а импорт услуг - на 0,6%.