За девять месяцев ВВП Латвии вырос на 2,5%

За девять месяцев 2019 года ВВП Латвии в фактических ценах составил 22,483 млрд евро, в том числе в третьем квартале - 8,061 млрд евро.

Пл данным ЦСУ, ВВП Латвии в третьем квартале 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года по сезонно и календарно невыровненным данным в сравнительных ценах вырос на 2,9%, тогда как прирост ВВП Эстонии составил 4,2%, а Литвы - 3,7%.

В свою очередь в третьем квартале этого года по сравнению со вторым кварталом ВВП Латвии в сравнительных ценах по сезонно и календарно выровненным данным вырос на 0,7%.

Прирост в сельском хозяйстве, по предварительным данным, в третьем квартале составил 29,5%, а отрасли в лесного и рыбного хозяйства показали спад на 3,7% и 18,7% соответственно.

Объемы выпуска строительной продукции в третьем квартале увеличились на 5,9%. Розничная торговля выросла на 1,9%. В отрасли транспорта и складского хранения произошел спад на 4,6%, а в сфере услуг гостиниц и общепита был отмечен рост на 9,4%.

В развитии отрасли информационно-коммуникационных услуг в произошел спад на 0,3%.

В отрасли финансов и страхования также произошел спад на 14,3%, а в отрасли профессиональных и научно-технических услуг отмечен прирост на 8,2%.

Объем продуктовых налогов (на добавленную стоимость, акцизный и таможенный налоги) в третьем квартале 2019 года уменьшился на 0,4%.

Общие расходы домохозяйств в третьем квартале увеличились на 5,1%, а расходы конечного потребления правительства - на 3,2%.

Вложения в основной брутто-капитал выросли на 4,8%, а в продукты интеллектуальной собственности - на 17,4%.

Объемы экспорта товаров и услуг в третьем квартале увеличились на 5,6%, в том числе объем экспорта товаров увеличился на 5,5%, а экспорта услуг - на 5,9%.