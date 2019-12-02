Пн, 2.12.2019
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Японское агентство R&I повысило кредитный рейтинг Латвии: ожидаются стабильность и рост зарплат

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

Японское рейтинговое агентство R&I повысило кредитный рейтинг Латвии, так как считает, что латвийская экономика демонстрирует сильный рост.

Агентство повысило кредитный рейтинг Латвии с уровня "A-" до "A" со стабильной будущей перспективой.

Как отмечает R&I, для экономики Латвии прогнозируется и дальнейший рост, который будет поддерживаться сильным внутренним спросом.

Ситуация на рынке труда будет стабильной, зарплаты работающих будут расти.

Благодаря фискальной дисциплине дефицит государственного бюджета уменьшается, объем долговых обязательств по отношению к внутреннему валовому продукту остается низким, указывает R&I.

Агентство отмечает, что сектор банковских услуг для нерезидентов в Латвии сокращается и обслуживание резидентов стало доминирующим бизнесом латвийских банков.

Одновременно агентство прогнозирует, что демографические изменения приведут к сложностям. Численность населения Латвии продолжает уменьшаться, а это может негативно повлиять на расходы для социального обеспечения и медицину, как и на темпы роста экономики.

Чтобы минимизировать влияние демографических изменений на экономику в среднесрочной перспективе, R&I призывает повышать производительность труда и реализовать структурные реформы.

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