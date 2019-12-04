Зарплаты в Латвии продолжают расти

Несмотря на то, что рост экономики в последнее время замедляется, в темпах роста зарплат никаких кардинальных изменений не произошло. Как показывают данные Центрального статистического управления, в третьем квартале этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года средняя брутто-зарплата в Латвии выросла на 8,3% - до 1091 евро за полную ставку, пишет газета Diena.
Однако следует учитывать, что зарплаты в Латвии могут сильно отличаться - есть очень большие зарплаты, но в то же время достаточно велик удельный вес низкооплачиваемых работников, поэтому при анализе изменений зарплат используется медиана.
Согласно расчетам статистиков, медиана брутто-зарплаты в третьем квартале составила 848 евро.
"Замедление темпов роста экономики, естественно, влияет также на темпы роста зарплат. В то же время сейчас более мощный фактор для экономического роста, который влияет на быстрый рост зарплат, связан с демографическими вопросами - новое поколение, которое вступает на рынок труда, численно гораздо меньше, чем поколение, которое уходит на пенсию", - комментирует ситуацию руководитель исследовательской группы компании Fontes Vadibas konsultacijas Анта Праневича.
Она также указывает на другие факторы, а именно, хотя показатели эмиграции улучшились, из Латвии по-прежнему выезжает больше людей, чем приезжает.