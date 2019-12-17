Видземский рынок сдадут в аренду на 30 лет. От инвесторов хотят восемь миллионов

Чтобы обеспечить развитие Видземского рынка, Рижская дума объявит конкурс на получение права аренды рынка на 30 лет, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель правления Rīgas Centrāltirgus Артис Друвиниекс.
Он отметил, что не ожидает большой активности инвесторов, так как они должны обеспечить 8-миллионные инвестиции в развитие рынка.
Мэр Риги Олег Буров пояснил, что гарантии инвестиций нужны для того, чтобы избежать появления фирм-однодневок.
Сумма в 8 млн евро выбрана потому, что от арендаторов Агенскалнского рынка требовались инвестиции в размере 5 млн евро, а Видземский рынок по площади больше.
Друвиниекс выразил надежду, что результаты конкурса будут известны в марте следующего года.
Буров подчеркнул, что на территории Видземского рынка и в будущем будет находиться именно рынок.
С января до момента подписания нового договора Видземским рынком будет управлять Rīgas Centrāltirgus, потому что договор с нынешним арендатором истекает в конце года.
Ранее компания по недвижимости Colliers International Advisors разработала три варианта финансирования реновации Видземского рынка. Первый, наиболее рискованный, предусматривает, что все расходы берет на себя Rīgas Centrāltirgus, и в таком случае необходим кредит в размере по крайней мере 14 млн евро. При втором варианте часть расходов покроет арендатор, с которым заключен договор на 30 лет. В этом случае инвестору будут переданы мясной павильон и офисное здание рынка, а расходы Rīgas Centrāltirgus составят 4,6 млн евро, в том числе 3,7 млн евро - кредитные средства. Третий вариант предусматривает передачу инвестору всей территории рынка.