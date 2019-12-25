За десять месяцев из Латвии вывезено почти на 20% меньше нефтепродуктов

Количество нефтепродуктов, вывезенных из Латвии в режиме отложенной уплаты акцизного налога, за 10 месяцев этого года было на 76 966 тонн или 19,6% меньше, чем за тот же период 2018 года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов.
Коммерсанты за 10 месяцев этого года отправили с латвийских складов акцизных товаров 316 537 тонн нефтепродуктов, 309 256 тонн из которых были отправлены в другие страны Европейского союза.
В другие страны за 10 месяцев было вывезено 94 672 тонны дизельного топлива (-38% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года), 101 989 тонн сжиженного нефтяного газа (-15%), 63 240 тонн биодизеля (-4,4%) и 20 629 тонн биобензина (- 8,2%).